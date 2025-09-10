La seguridad en las comisarías vuelve a quedar en el centro del debate cada vez que un detenido logra escapar de un lugar que, en teoría, debería garantizar su custodia. Estas fugas no solo exponen posibles fallas en los protocolos internos, sino que también generan preocupación en la localidad, que asume que los detenidos están bajo estricto control policial.

En los últimos años se registraron varios casos en diferentes puntos del país, donde delincuentes que se encontraban privados de libertad lograron evadirse, incluso sin violencia ni enfrentamientos. Muchos de estos episodios tienen puntos en común: fallas en la vigilancia, edificios en mal estado o entradas que no están bien controladas.

El pasado martes 9 de septiembre, un peligroso preso identificado como Pablo Emanuel Gutiérrez Aranda logró escapar de la Comisaría Tercera de la ciudad de Caleta Olivia, Santa Cruz.

Un reconocido supermercado despidió a trabajadores con antigüedad que denunciaron “malas condiciones"

El hecho ocurrió en el sector de guardia de la dependencia policial, desde donde el detenido corrió hacia los patios del barrio 2 de Abril, una zona próxima a la comisaría.

Luego de constatar que el preso había escapado, la Policía de Santa Cruz desplegó un importante operativo de búsqueda, con participación de distintas unidades. El accionar se concentró principalmente en el barrio mencionado, bajo la sospecha de que el prófugo no había logrado ir demasiado lejos.

En ese marco, durante la noche, se supo que Gutiérrez Aranda fue hallado escondido en un edificio a oscuras, a escasa distancia del punto inicial de su huida. De esta manera, fue recapturado y trasladado nuevamente a la comisaría.

Volcó un colectivo con 30 pasajeros que viajaba a Comodoro: varios heridos terminaron en el hospital

Con respecto a este caso, se iniciará una investigación interna para determinar cómo logró evitar la custodia y fugarse de la comisaría. Hasta el momento, no se han informado sanciones ni detalles sobre posibles fallas en el protocolo de seguridad.

RECOMENDACIONES PARA LA POBLACIÓN ANTE EL ESCAPE DE UN PRESO DE UNA COMISARÍA

Mantener la calma y no intentar intervenir por cuenta propia. Evitar enfrentamientos o situaciones peligrosas.

Estar atentos al entorno y reportar cualquier movimiento sospechoso a la policía. Si ves a alguien extraño o en actitud evasiva, comunicarse con la comisaría más cercana.

Respetar las indicaciones y alertas emitidas por las autoridades. En caso de que pidan evitar ciertas zonas o mantener puertas cerradas, seguir esas recomendaciones.

Colaborar con la policía brindando información útil, pero sin poner en riesgo tu seguridad.

Evitar acercarse a lugares donde se esté realizando un operativo policial. Esto ayuda a que las fuerzas de seguridad puedan trabajar con mayor eficacia y seguridad.

Mantenerse informado a través de medios oficiales hasta que la situación esté controlada.

Con información de La Opinión Austral y El Diario Nuevo Día, redactada y editada por un periodista de ADNSUR