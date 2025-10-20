Tras varios meses de búsqueda infructuosa, las fuerzas de seguridad lograron detener a Edgardo Daniel Soto, el prófugo que se fugó el 16 de febrero de 2025 de la Comisaría de Cholila, en un complejo operativo combinado que incluyó cruce de río, rastreos terrestres y vigilancia con drones en la zona rural de El Maitén.

La captura se concretó el 15 de octubre de 2025 en un inmueble ubicado en el paraje Vuelta del Río, bajo la jurisdicción de la comisaría local.

BÚSQUEDA Y PLANIFICACIÓN EXHAUSTIVA

Desde la evasión de Soto, las distintas fuerzas policiales de la región se abocaron a la búsqueda del hombre, quien permaneció prófugo durante más de siete meses. El fiscal general jefe del Ministerio Público Fiscal de Lago Puelo, Dr. Carlos Díaz Mayer, tomó un rol activo en la investigación.

En este contexto, fue fundamental la autorización judicial solicitada por la Fiscalía para llevar adelante el allanamiento, la cual fue otorgada por la jueza penal de turno con un plazo de 48 horas para concretar la diligencia. Díaz Mayer estuvo en todo momento informado y supervisó personalmente el procedimiento, garantizando el cumplimiento de los protocolos legales.

Conscientes de la peligrosidad y la experiencia del fugitivo, las fuerzas apostaron por un ingreso táctico que aprovechara el factor sorpresa. Para evitar alertar a Soto y dar tiempo a una posible fuga, el equipo decidió un cruce nocturno del cauce del río Chubut, la noche del 14 de octubre, que permitió acercarse al objetivo sin ser detectados.

El operativo se inició a primera hora del 15 de octubre, con la irrupción del equipo táctico al inmueble a las 7:00. El grupo fue guiado en todo momento por el jefe de la Unidad Regional Esquel (URE), cuyo liderazgo fue clave para la coordinación y el éxito de la acción.

El operativo tuvo la participación de múltiples fuerzas y divisiones de la zona: integrantes de la comisaría de El Maitén y Leleque, la División Seguridad Rural de El Maitén, la División de Policía de Investigaciones (DPI) de El Hoyo, además del personal especializado del equipo táctico bajo la URE.

Un elemento innovador fue el uso de drones para la vigilancia aérea, que permitió mantener un control visual constante durante el ingreso y evitar cualquier maniobra de escape. La vigilancia con drones estuvo a cargo de un empleado especialmente designado y coordinado por la segunda jefa de la URE, reforzando la seguridad perimetral y el monitoreo constante del entorno.

Para asegurar la legalidad del procedimiento, un testigo civil acompañó al grupo de irrupción durante el allanamiento, certificando que el operativo cumplió con todos los requisitos judiciales y garantizando la transparencia de la acción.

Tras la irrupción, fue aprehendido Edgardo Daniel Soto, quien no opuso resistencia. Al momento de su detención, la policía incautó un arma de fuego, lo que derivó en la ampliación de la investigación por parte de la Fiscalía para incluir cargos por evasión y tenencia ilegal de arma de fuego.

El detenido fue trasladado de inmediato a la audiencia de control de detención, donde se formalizó la decisión judicial, y posteriormente alojado en una dependencia de la comisaría de Esquel, asegurando su custodia bajo estricto control policial.

Edgardo Daniel Soto se encontraba detenido en la Comisaría de Cholila cuando logró fugarse el 16 de febrero de 2025, en circunstancias que aún son materia de investigación. Su evasión generó gran preocupación en la región y movilizó diversas fuerzas de seguridad en un operativo que, debido a las características geográficas de la zona, presentó complejidades en su desarrollo.