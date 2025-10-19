La tarea de dar con personas con pedido de captura se convierte en un trabajo complejo y prolongado para las fuerzas de seguridad. Algunos prófugos logran mantenerse ocultos durante meses o incluso años, aprovechando zonas rurales de difícil acceso, redes de contactos y recursos que les permiten eludir los controles.

Esto no solo entorpece los procesos judiciales, sino que también demanda un importante esfuerzo logístico y humano por parte de las autoridades. La localización de estas personas requiere un trabajo investigativo minucioso, vigilancia discreta y, en muchos casos, operativos especiales.

En las últimas horas, un hombre que se encontraba prófugo fue recapturado en la madrugada en el paraje Vuelta del Río, durante un operativo denominado “El Cuidador”. La intervención tuvo lugar en una zona de terrenos usurpados pertenecientes a una empresa.

El procedimiento fue encabezado por un grupo táctico de la Sección Guardia de Infantería de Esquel, que irrumpió en un domicilio donde, según tareas investigativas previas, se presumía la presencia del evadido. En el lugar lograron detener al hombre y proceder al secuestro de distintos elementos.

Entre los objetos incautados se encuentran un arma de fuego tipo carabina reformada calibre .22, con cargador colocado y cartucho en recámara; una réplica de arma corta tipo pistola; dos equipos de comunicación tipo HT, binoculares y un teléfono celular.

La operación contó con la colaboración de personal de distintas unidades: la Unidad Regional Esquel, la DPI Comarca Andina, la DPI Esquel (con un operador de dron), la División Seguridad Rural El Maitén, la Comisaría El Maitén y la Subcomisaría Leleque. El despliegue incluyó un anillo de seguridad secundario y fue supervisado por el fiscal general Díaz Mayer.

El detenido quedó alojado de manera provisional en la Comisaría de El Maitén, a la espera de la audiencia de control de detención. Luego se evaluará su traslado a otro centro penitenciario. Desde la Policía del Chubut se destacó el profesionalismo del grupo táctico que intervino en el procedimiento.

El pasado miércoles 15 de octubre, alrededor de las 13.15, personal policial acudió a una sucursal de La Anónima por un llamado que alertaba sobre un grupo de personas que consumía bebidas alcohólicas en el lugar.

Al arribar, los efectivos identificaron a los involucrados y constataron que una joven de 19 años tenía un pedido de captura vigente desde el 8 de octubre, emitido por el juzgado penal a cargo de la Dra. Tedesco.

La mujer fue detenida en el lugar y trasladada a la comisaría, donde quedó alojada a la espera de la audiencia de control de detención.

Con información de la Policía del Chubut, redactada y editada por un periodista de ADNSUR