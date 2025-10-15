La confianza dentro de Policía de Córdoba se vio seriamente afectada tras la denuncia de tres agentes femeninas que acusaron a un suboficial de espiarlas y sacarles fotografías mientras utilizaban los baños en la propia Jefatura Central.

ESCÁNDALO EN CÓRDOBA: TRES AGENTES POLICIALES DENUNCIARON A SU COMPAÑERO

El escándalo salió a la luz a finales de julio y, desde entonces, la Justicia y la institución avanzan en una investigación que podría sumar más denuncias y concluir con sanciones ejemplares para el acusado.

El primer caso fue presentado el 28 de julio cuando una oficial denunció haber descubierto una mano con un celular asomando por un hueco de la pared, apuntando directamente hacia ella en el baño del área de Medicina Laboral, ubicado en el subsuelo del edificio policial. Según su declaración, a la que tuvo acceso el medio La Voz del Interior, ese hecho fue solo el inicio de la grave situación que afecta a la fuerza.

Prohibieron la venta de una reconocida golosina en todos los comercios del país por un peligroso motivo

La fuerza mantuvo la reserva sobre el caso para proteger a la denunciante y evitar revictimización, pero la investigación interna avanzó con rapidez. El suboficial señalado fue identificado y apartado de sus funciones inmediatamente.

Días después de la primera denuncia, se sumaron otras dos mujeres policías que brindaron testimonios similares, todas pertenecientes a la misma dependencia. Las víctimas fueron asistidas por el Polo de la Mujer, unidad especializada que centraliza la investigación y acompaña a quienes sufren violencia y abuso sexual.

Pre Cosquín 2026: Comodoro ya tiene a sus representantes para el certamen nacional, ¿quiénes son?

En un allanamiento realizado sobre el acusado, las autoridades secuestraron su teléfono celular, donde presuntamente se encontraron decenas de fotos y videos captados en los baños de la Jefatura, lo que agrava la situación del agente.

FUTURO JUDICIAL Y DISCIPLINARIO: EL SUBOFICIAL PODRÍA SER IMPUTADO

Actualmente, el policía permanece en libertad sin imputación formal, aunque se le aplicaron medidas perimetrales para resguardar la integridad de las víctimas. La causa está en manos de la Unidad Judicial del Polo de la Mujer, especializada en delitos de violencia y abuso sexual.

Quién es Nadia Cáceres, la policía heroína que salvó a un bebé en Santa Cruz y ahora sufrió un ACV

Fuentes del Ministerio de Seguridad advirtieron que la situación podría cambiar en las próximas horas, ya que, si el expediente pasa al Ministerio Público Fiscal, la figura legal podría agravarse con la imputación y eventual detención del sospechoso. En paralelo, se espera que el proceso administrativo contemple la exoneración del agente, una medida casi inminente dada la gravedad del caso.

Desde la institución policial reconocieron que el hecho generó un profundo malestar, "especialmente entre las mujeres policías", y aseguraron que se actuará con la severidad que reclama un episodio que pone en cuestión la seguridad y el respeto dentro de la propia fuerza.