Una protesta de la Uocra en Vaca Muerta terminó en un clima de extrema tensión este jueves por la mañana, con corridas, piedrazos y enfrentamientos entre grupos antagónicos del gremio. La escena incluía colectivos con vidrios rotos y al menos un trabajador herido, en un contexto de disputa por la contratación de mano de obra local en la industria petrolera.

El conflicto estalló en la Ruta 51, a la altura del kilómetro 46, cuando un grupo de manifestantes bloqueó el acceso a los yacimientos de Sierra Barrosa, denunciando que la empresa Aesa incumple el acuerdo del 80/20, que prioriza a trabajadores de la comarca petrolera. La medida derivó en incidentes violentos entre facciones internas del sindicato, que ya habían protagonizado choques semanas atrás.

“Hicimos el reclamo hace dos meses y nadie nos escucha”

El referente gremial Víctor Carcar justificó la protesta y cuestionó a la empresa: “No cumplen con el 80/20, hacen lo contrario. Traen gente de otras ciudades y dejan afuera a los trabajadores locales”, señaló en declaraciones a la prensa.

Según el dirigente, el reclamo no es nuevo y la paciencia se agotó: “Hace dos meses que pedimos una solución y la empresa no responde. No tiene sentido traer ayudantes de afuera cuando hay personal disponible en la comarca”, expresó.

Sin embargo, la otra facción del sindicato, liderada por Juan Carlos Levi, apuntó directamente contra Carcar, acusándolo de generar violencia: “Golpearon compañeros y rompieron vehículos”, denunciada en una carta enviada a la Subsecretaría de Trabajo de Neuquén.

Videos y silencio policial

Videos que circularon en redes sociales muestran a grupos enfrentándose con palos y piedras, mientras colectivos de transporte de personal quedaban en medio del conflicto. A pesar de la presencia de Gendarmería y Policía, los efectivos no habrían intervenido en los disturbios, en el marco de la política del Comando Antipiquete del Gobierno Nacional.

Fuentes policiales indicaron que al menos 80 personas participaron en los enfrentamientos, y que una treintena de manifestantes respondió a Levi, rival interno de Carcar.