El pasado domingo, una investigación interna en el supermercado La Anónima de Plottier dejó al descubierto un importante robo de mercadería valuada en más de 2.500.000 pesos, en el que están implicados un gerente de depósito y un fletero. La empresa radicó la denuncia luego de detectar que Cristian Javier Poblete Torres, aprovechando su cargo, facilitaba el robo de productos de alto valor junto a otros involucrados.

El operativo permitió encontrar en un vehículo más de 100 kilos de queso de las marcas La Paulina y Noalsa, 71 kilos de tapa de asado, 40 kilos de vacío y 20 kilos de matambre.

Según la información publicada por La Mañana Neuquén, el caso tomó un giro político cuando se supo que el principal acusado, Poblete Torres, de 36 años, es hijo de Marisa Torres San Juan, primera candidata a senadora por el partido Desarrollo Ciudadano. Este espacio político es el mismo que respalda la postulación de Gloria Ruiz, actual candidata a diputada y exvicegobernadora destituida.

Un ladrón escapó con millones de una casa de préstamos, pero lo atraparon por un error insólito

Investigación y patrón sospechoso

El procedimiento fue llevado adelante por la División Robos y Hurtos de la Policía, en coordinación con el Departamento de Delitos contra la Propiedad y autoridades del supermercado. A través de tareas de inteligencia y seguimiento discreto, se logró confirmar el modus operandi.

El fiscal Horacio Maitini también ordenó el secuestro de los teléfonos celulares de Poblete y su cómplice, para sumar evidencia a la causa.

La denuncia detalla que los robos se realizaban los días domingos en la sucursal ubicada en San Martín 507, cuando la gerenta no se encontraba. En esas ocasiones, las cámaras de vigilancia del sector de carga y descarga —ubicado sobre calle Paraguay— se apagaban durante más de una hora, lo que permitía a Poblete Torres manipular el depósito sin ser registrado.

Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

En ese lapso, ingresaba al lugar una camioneta Toyota Hilux blanca con cúpula, conducida por un fletero que habitualmente retiraba cartones. Sin embargo, según la investigación, durante estos domingos transportaba mercadería sin autorización.

La mañana del robo y la intervención policial

El domingo 10 de agosto, un comportamiento inusual alertó al personal del supermercado. Las cámaras del sector de carga y descarga se apagaron exactamente a las 11:01, poco después de que Poblete ingresara a la oficina de gerencia. No volvieron a encenderse hasta las 12:47, cuando otro encargado ingresó.

A las 13:10, la ya conocida Hilux ingresó al depósito, lo cual llamó la atención porque los domingos no se realiza retiro de cartones. Además, se observó que esta rutina siempre coincidía con los días en los que Poblete estaba a cargo.

Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile

Ese domingo, sin embargo, la empresa había contactado previamente a la Policía. Los oficiales monitorearon en tiempo real la secuencia: desde el ingreso de Poblete a la oficina, el apagado de cámaras y la llegada de la camioneta.

Cuando vieron que dos personas descargaban elementos en la parte trasera del vehículo, intervinieron. El conductor y su acompañante, ambos mayores, mostraron nerviosismo. Los agentes observaron que el vehículo transportaba objetos ocultos, y al inspeccionarlo, descubrieron productos por un valor de $2.532.725,58, en su mayoría carne y lácteos. Todo fue decomisado y devuelto a la tienda.

Luego, la gerenta fue convocada para revisar las grabaciones de los días 2 y 10 de agosto. Las imágenes confirmaron el patrón delictivo en el que participaba el empleado, cuyo vínculo familiar complica el escenario político de su madre, Marisa Torres San Juan.