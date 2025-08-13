Un hecho policial sacudió a Plottier el pasado domingo, cuando un operativo permitió descubrir un millonario robo hormiga en una sucursal de una reconocida cadena de supermercados de la Patagonia. La mercadería sustraída estaba valuada en más de 2,5 millones de pesos, y entre los principales acusados figura el propio gerente del local. También hay otras personas bajo investigación.

El procedimiento se realizó el 10 de agosto cerca de las 13:15 en la sucursal ubicada sobre avenida San Martín. En el sector de carga y descarga, personal policial y de seguridad del comercio detectó movimientos sospechosos que involucraban a una camioneta Toyota Hilux blanca cargada con gran cantidad de quesos y cortes de carne.

Dentro del vehículo viajaban un hombre identificado como cartonero de oficio y una mujer. Al revisar la caja, encontraron tres cajas de queso La Paulina (52 kilos), tres cajas de queso Noalsa (51 kilos), dos cajas de carne tapa de asado (47,16 kilos), dos cajas de carne vacío (39,7 kilos), una caja de tapa de asado (24 kilos) y otra de matambre (20 kilos). Además, había otros productos con embalajes dañados o abiertos.

El valor de la mercadería

De acuerdo al remito del supermercado, el valor total de la mercadería superaba los 2,5 millones de pesos. Todos los productos fueron secuestrados y devueltos al establecimiento. También se incautaron dos teléfonos celulares, uno perteneciente al cartonero y otro al gerente de la sucursal.

Las sospechas surgieron a partir de una denuncia interna del jefe de seguridad, quien advirtió que el jerárquico realizaba un “robo hormiga” en complicidad con el cartonero. El método consistía en ocultar productos de alto valor entre cartones destinados al reciclaje, que luego eran retirados y cargados en la camioneta para su traslado.

La hipótesis de los investigadores es que este mecanismo se habría repetido en varias oportunidades. El domingo, personal de Robos y Hurtos montó vigilancia en el sector y sorprendió a los implicados en plena maniobra.