Una mujer con múltiples antecedentes judiciales por estafas a jubilados volvió a ser denunciada en Neuquén, tras ser descubierta mintiendo nuevamente sobre su profesión. En esta ocasión se presentó como médica auditora del PAMI y retiró a un paciente oncológico de un geriátrico, sin autorización formal ni orden médica.

La protagonista es Lorena Luisiana Álvarez, quien ya había sido investigada en 2019 en Rincón de los Sauces y Centenario por estafas a personas que tramitaban su jubilación. En aquella oportunidad se la acusó de cobrar anticipos para gestiones previsionales que nunca concretaba. Incluso llegó a emitirse un pedido de captura internacional, aunque la causa terminó archivada en 2021.

Un nuevo caso: paciente retirado sin autorización

El episodio más reciente ocurrió en una residencia geriátrica de calle México 1481, en Neuquén capital. Allí estaba internado desde julio de 2024 un hombre mayor con cáncer de próstata avanzado, metástasis y esquizofrenia. El paciente había ingresado con neumonía y requería cuidados permanentes y medicación especializada.

En ese contexto, Álvarez se presentó como médica del PAMI y pareja de uno de los hijos del paciente, ofreciendo interconsultas, medicamentos y la posibilidad de una internación domiciliaria. Sin embargo, no entregó ninguno de los insumos prometidos y fue el geriátrico quien cubrió las necesidades del paciente.

A fines de agosto, la tensión escaló: junto a uno de los hijos, la mujer retiró al paciente en un vehículo, sin orden médica ni documentación formal. Desde entonces se desconoce con precisión el estado de salud y el paradero del hombre, que había quedado muy debilitado y con dificultades para alimentarse.

Denuncias y preocupación institucional

La residencia presentó un descargo administrativo en el área legal del PAMI y denunció que Álvarez firmaba como médica auditora sin serlo. El organismo analiza medidas legales y dispuso bloquear su ingreso a las dependencias.

Paralelamente, comenzaron a llegar advertencias de personas que aseguraron haber trabajado con ella hace más de una década y confirmaron que no tiene título de médica ni de abogada, pese a haberse presentado en distintas oportunidades con esas profesiones.

La principal preocupación de las autoridades y del personal sanitario es el riesgo para la salud del paciente retirado sin control médico, dado que requería cuidados paliativos y asistencia constante.

La Fiscalía de Delitos Económicos de Neuquén confirmó que existen 20 denuncias registradas contra Álvarez. En 2019 se habían unificado 11 legajos en una causa que se archivó por falta de testimonios. Sin embargo, en los últimos meses surgieron nuevas presentaciones, incluida una de 2023 que sigue vigente y varias radicadas este año en comisarías.