La justicia chilena dictó prisión preventiva contra el exdiputado neuquino Edgardo Della Gáspera, luego de que fuera sorprendido intentando cruzar el paso internacional Pino Hachado con 50 municiones calibre .22 ocultas en su vehículo y sin la documentación requerida. El hecho ocurrió el viernes 29 de agosto y derivó en una causa por contrabando aduanero e internación ilegal de municiones, delitos considerados graves en la legislación trasandina.

Ese día, cerca de las 9 de la mañana, Della Gáspera viajaba en una camioneta Toyota Hilux acompañado por otras personas. En el control fronterizo chileno, agentes de Aduana y Carabineros le consultaron si transportaba elementos prohibidos o bienes que debieran ser declarados. El exlegislador aseguró que no llevaba nada y ratificó su respuesta en una declaración jurada.

Sin embargo, una inspección detallada del vehículo reveló una caja con cincuenta proyectiles Orbea calibre 22 largo, ubicada en el apoyabrazos lateral del asiento del conductor. El hallazgo contradijo sus afirmaciones y desencadenó la denuncia formal.

Según consta en el acta oficial, el propio Della Gáspera reconoció en el momento su responsabilidad y aceptó que estaba consciente de la infracción. La fiscal de flagrancia Andrea Rivas Hormazábal dispuso que la totalidad de la munición incautada quedara bajo custodia de Carabineros de Chile.

De medidas menores a prisión efectiva

En un principio, el tribunal había dispuesto medidas cautelares más leves: arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. No obstante, a pedido del Ministerio Público chileno, la Corte de Apelaciones de Temuco resolvió el lunes 1 de septiembre endurecer la situación legal del exlegislador y enviarlo a prisión preventiva, al considerar la gravedad de los cargos.

La decisión significa que Della Gáspera deberá esperar el avance del proceso judicial en una unidad carcelaria, mientras la causa avanza bajo la tipificación de contrabando aduanero e internación ilegal de municiones.

Della Gáspera, con domicilio en Loncopué, tuvo dos períodos como diputado provincial por el Movimiento Popular Neuquino (MPN). Primero entre 2012 y 2015, durante la gestión del entonces gobernador Jorge Sapag, y luego en 2016, cuando asumió en reemplazo del fallecido Luis Sapag. Su trayectoria política estuvo vinculada a la línea azul del MPN y a figuras como el exgobernador Omar Gutiérrez.

Una historia singular con un cóndor

Más allá de la política, su nombre también se hizo conocido en 2017, cuando se viralizó un video que mostraba su inusual relación con un cóndor andino al que había rescatado de pichón tras caer herido de su nido. El ave, apodada “Condorito”, se acercaba a él cada vez que lo llamaba en su estancia cordillerana.

En entrevistas, Della Gáspera relató que había rescatado al menos cuatro ejemplares de la especie, que luego fueron liberados con la intervención de organismos de conservación de fauna. Esa historia lo había mostrado como un hombre de campo con sensibilidad hacia la naturaleza.