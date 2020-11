RAWSON (ADNSUR) - La convocatoria a sesión extraordinaria del Consejo de la Magistratura de Chubut tendrá como único a tema a tratar las expresiones del Dr. Alejandro Panizzi, quien en su rol de ministro del Superior Tribunal de Justicia representa a esa corte ante el Consejo. Según pudo saber ADNSUR, a partir de lo que trascendió entre algunos consejeros, el enojo alcanza grandes proporciones y no se descartan derivaciones judiciales, además de la posible expulsión del organismo.

¿Qué fue lo que pasó en el seno del organismo que debe seleccionar, evaluar y eventualmente proponer sanciones a los jueces, fiscales y defensores de la provincia del Chubut? Básicamente, una serie de expresiones a través del chat oficial, canalizado a través de Whatsapp, que derivó no sólo en enojos personales, sino en la evaluación de la posibilidad de remover al Dr. Panizzi de su rol de consejero.

“Estimados consejeros, en mi modesta opinión el presidente del Consejo es un corrupto”, habría expresado el ministro, en ese chat interno, en referencia al titular del organismo, Enrique Maglione.

La discusión, según pudo reconstruir esta agencia, se originó en torno al análisis de las denuncias hacia los jueces de Comodoro Rivadavia, Miguel Caviglia y Alejandro Soñís, planteada por la Fiscalía de Estado, a partir de dichos de los magistrados que habían cuestionado fuertemente el atraso en el pago de salarios. Si bien la Fiscalía luego rectificó ese planteo y lo dirigió sólo hacia el juez Caviglia, por entender que fue quien había pedido la renuncia del gobernador, en el organismo hubo consideraciones hacia los dichos de ambos magistrados.

En ese análisis, al parecer, alguno de los consejeros evaluó que la denuncia era “una barbaridad”. Ante ese planteo, el ministro Panizzi refutó esa opinión, pero en términos que no se condicen con las normas de diálogo y fundamentación en organismos de estas características.

Según confiaron fuentes cercanas al Consejo, en el chat interno la expresión de Panizzi resultó insultante hacia sus pares, ya que si bien al principio opinó que era necesario primero determinar si la denuncia es verdad o no, llamando a no apresurarse en los análisis, añadió, según pudo saberse: “si no fuera cierto, me parece una pelotudez que cualquiera de nosotros opine ‘qué barbaridad’. Por estúpido que uno sea, no puede opinar eso”.

La expresión estuvo rayana a la violencia de género, a juzgar por una de las respuestas, ya que la consejera Martina Eroztegui respondió: “Buenas noches Dr. Panizzi, la que opinó fui yo”. De igual modo, los enojos crecieron sin distinción de género, ya que otro de los consejeros planteó abiertamente su decisión de renunciar ante ese destrato, aduciendo que “no me considero un estúpido ni hago opiniones como un pelotudo”.

Con este panorama, el Consejo sesionará el próximo miércoles para tratar la conducta del Dr. Panizzi, quien además es uno de los dos únicos integrantes del Superior Tribunal de Justicia de Chubut en la actualidad, junto a su par Mario Vivas.