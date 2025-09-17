Un presunto fraude millonario con terrenos y viviendas quedó al descubierto en el Alto Valle. El Ministerio Público Fiscal de Río Negro formuló cargos contra cuatro personas acusadas de integrar una asociación ilícita vinculada a la firma Age Desarrollos, inscripta como Le Bleu SRL, que habría engañado a múltiples víctimas a través de contratos simulados de compraventa y construcción.

Tres de los imputados enfrentan además la figura penal de estelionato, es decir, la venta de bienes ajenos como si fueran propios. Según la acusación, el principal imputado lideraba la organización desde 2019 y, en los últimos meses, incluso habría ejercido presión sobre testigos, motivo por el cual se ordenó su prisión preventiva.

Dos maniobras fraudulentas

La investigación identificó dos modalidades principales de estafa. La primera consistía en la venta de terrenos que no pertenecían a los acusados, una práctica asociada al delito de estelionato. La segunda estaba vinculada a contratos de construcción de viviendas bajo la fachada de una empresa constructora, que en los hechos nunca se concretaban o se realizaban de manera mínima y defectuosa.

El caso se agrava por tratarse de una asociación ilícita estable y permanente, con hechos reiterados en distintas localidades del Alto Valle. Las primeras maniobras habrían ocurrido en el barrio Posadas del Sol de Cipolletti, donde se ofrecieron lotes que no les pertenecían a los acusados.

Familias sin casas y con graves pérdidas económicas

Entre enero de 2022 y julio de 2023 se registraron al menos nueve estafas reiteradas en Cipolletti, Plottier y Fernández Oro. En esos casos, las víctimas entregaron dinero, vehículos y terrenos como parte de pago, pero las obras no se ejecutaron o quedaron inconclusas.

Los contratos mencionaban viviendas bajo los sistemas Age Block (con bloqueador solar) o Wood Frame (estructura de madera), pero las promesas nunca se cumplieron. Como resultado, numerosas familias quedaron sin vivienda y con fuertes perjuicios económicos.

La Fiscalía pidió mantener detenido al principal acusado, considerado el jefe de la organización, ante el riesgo de entorpecimiento de la investigación por los episodios de intimidación a testigos.

El juez de garantías aceptó el planteo y dictó ocho meses de prisión preventiva. Las dos causas avanzan ahora hacia la etapa de control de acusación, que será clave para definir si los hechos llegan a juicio oral.