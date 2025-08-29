Un violento episodio se registró en los pasillos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde militantes de las agrupaciones Juventud Universitaria Peronista (JUP) y Somos Libres (SL) se enfrentaron en medio de una fuerte disputa política.

Según relataron testigos, la pelea incluyó golpes, empujones y amenazas, y se habría originado por la disputa de una mesa dentro de la institución, lo que generó gran tensión y preocupación entre estudiantes y autoridades.

El conflicto se desató cuando la JUP colocó una urna con la inscripción “Dejá tu aporte para ‘el Jefe’”, en alusión a presuntos pagos de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La provocación generó la reacción inmediata de los integrantes de SL, que respondieron con violencia física y pintadas sobre una foto de Eva Perón, a la que añadieron frases como “tiemblen zurdos”, “condenada con inhabilitación perpetua” y “robo y defraudación”, en referencia a la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.

Los militantes de la agrupación libertaria Somos Libres denunciaron un "escrache" en el espacio que les corresponde dentro del edificio y difundieron fotografías de carteles y grafitis que, según relataron, colocó la Juventud Universitaria Peronista (JUP).

Las imágenes muestran carteles pegados sobre el lugar asignado a Somos Libres y leyendas pintadas en las paredes. Entre los grafitis citados por la agrupación aparecen frases como “Gorila, aguante Cristina [Kirchner]” y otra dirigida directamente a Somos Libres que, según la denuncia, dice “Somos Libres [una chicana a la agrupación] para reprimir jubilados”. Esas consignas dejaron en evidencia el fuerte contraste y la hostilidad entre las dos corrientes políticas presentes en la facultad.

Los libertarios rechazaron —a través de un comunicado— los incidentes y dejaron clara su postura frente a los hechos. De acuerdo con el mensaje, “al mismo tiempo que los militantes de La Libertad permanecieron firmes, los kirchneristas se escondieron detrás de la cobardía, atacando en manada como acostumbran. Los mismos que pregonan amor y justicia social terminaron mostrando lo de siempre: intolerancia, robo y patoterismo barato”.

En tanto, desde la JUP no se pronunciaron sobre los hechos ni difundieron ninguna declaración oficial, según publica El Perfil.

¿Qué dijo Milei al respecto?

A pocas horas de los incidentes ocurridos este miércoles en Lomas de Zamora, donde un grupo de militantes opositores arrojó piedras contra la camioneta que lo transportaba en una recorrida, el presidente Javier Milei se pronunció en sus redes sociales sobre el nuevo enfrentamiento entre bandos.

El mensaje que se viralizó decía: “LA LIBERTAD AVANZA O ARGENTINA RETROCEDE KIRCHNERISMO NUNCA MÁS VLLC!” y estuvo acompañado de un video que mostraba los enfrentamientos, difundido por una cuenta vinculada al sector libertario.