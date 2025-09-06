Escándalo en Comodoro: detuvieron a un policía acusado de robar productos de un supermercado

Un hecho que generó fuerte repercusión en Comodoro Rivadavia involucró a un agente de la Policía del Chubut, quien fue detenido tras ser sorprendido cuando intentaba robar mercadería de un supermercado.

El insólito episodio se registró el jueves 4 de septiembre a las 18:30 en la sucursal de un reconocido comercio de la zona de Kilómetro 8.

De acuerdo con la información oficial, el efectivo policial fue capturado en el lugar y la mercadería fue restituida de inmediato al comercio. Posteriormente, quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal y del juez penal de turno, quienes intervendrán en la causa judicial que se abrió por el hecho.

En paralelo, la propia fuerza provincial adoptó medidas administrativas inmediatas. La Jefatura de Policía dispuso el pase a situación pasiva del empleado, lo que implica su suspensión de las funciones habituales. Además, se le retiraron el arma reglamentaria, el chaleco balístico y el uniforme que le habían sido provistos en el marco de su labor como agente.

Las actuaciones administrativas buscan establecer si el accionar del detenido constituye una falta gravísima dentro del régimen disciplinario policial. En caso de comprobarse la responsabilidad, la sanción prevista es la expulsión definitiva de la institución. De este modo, el proceso interno corre en paralelo a la investigación judicial, que deberá definir la imputación correspondiente y las medidas legales aplicables.

Un joven de 22 años fue detenido este viernes por la tarde en Puerto Madryn, luego de ser sorprendido cuando intentaba robar una moto estacionada en la zona céntrica de la ciudad.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:50 en la calle Marcos A. Zar, entre avenida Gales y Sarmiento, donde la rápida intervención policial evitó que el robo se concretara.

Según se informó, el intento de robo fue advertido gracias al sistema de monitoreo urbano, que detectó movimientos sospechosos de un hombre en torno a una moto. Al revisar las cámaras, el personal constató que el sujeto estaba manipulando el sistema de arranque con claras intenciones de encenderla y huir del lugar.

De inmediato se dio aviso a los móviles policiales que patrullaban la zona y se montó un operativo cerrojo en las inmediaciones. A pocos minutos, los efectivos visualizaron a un delincuente cuyas características físicas y de vestimenta coincidían con las del sospechoso observado en las cámaras.

El hombre fue interceptado y reducido en la vía pública, en un procedimiento que se desarrolló sin incidentes. Al realizar la requisa, la policía halló en su poder un elemento tipo ganzúa, utilizado habitualmente para forzar cerraduras y mecanismos de seguridad. Dicho objeto fue secuestrado y quedó incorporado como prueba en la causa.

Las autoridades confirmaron que el sujeto tiene 22 años y quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal. La fiscal de turno, dispuso que el joven permanezca alojado en la comisaría hasta la audiencia de control de detención, que se llevará a cabo en las próximas horas.