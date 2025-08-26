La mañana de este martes se concretaron dos nuevas detenciones de efectivos policiales en el marco de la investigación por un violento robo ocurrido en abril en Cipolletti, donde una pareja de adultos mayores fue víctima de un golpe comando dentro de su vivienda.

Según confirmaron fuentes oficiales, ambos detenidos prestaban servicios en General Roca. Uno de ellos fue arrestado en la Ciudad Judicial, en la calle Salta, mientras realizaba un trámite personal. El segundo fue aprehendido mientras cumplía funciones en la Comisaría 21, ubicada en la zona norte de la ciudad.

El caso: un asalto con consecuencias graves

El hecho que originó la causa se produjo en abril, cuando un matrimonio de adultos mayores de Cipolletti fue sorprendido en su domicilio por un grupo de delincuentes. Durante el asalto, el hombre fue reducido violentamente y sufrió un infarto en medio del ataque, lo que provocó una conmoción aún mayor en la comunidad.

Por ese episodio ya había sido detenido anteriormente otro policía de Roca, acusado de participar de manera directa en el robo. Con las dos nuevas aprehensiones, la investigación suma a tres efectivos policiales bajo sospecha.

Operativos simultáneos y despliegue policial

Las detenciones se realizaron mediante operativos simultáneos en la Comisaría 21 y en la Ciudad Judicial de Roca. En el lugar trabajaron funcionarios judiciales de Cipolletti, quienes continúan recolectando pruebas y testimonios que permitan avanzar en la causa.

La Comisaría 21 permanece bajo un fuerte despliegue policial, mientras la fiscalía de Cipolletti mantiene la supervisión de las diligencias. Se trata de un hecho que genera fuerte preocupación, ya que los acusados son integrantes de la fuerza de seguridad provincial, responsables de prevenir delitos y garantizar la protección ciudadana.