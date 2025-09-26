El reconocido abogado cipoleño Michel Rischmann quedó sujeto a una causa penal en Chile por tenencia de municiones en su vehículo y fue impuesto bajo régimen de arraigo, lo que le impide regresar a Argentina hasta que finalice la investigación.

El incidente ocurrió durante un control de rutina al ingresar a Chile por el paso Icalma, cuando las autoridades constataron que llevaba en la guantera un cargador de 9 milímetros con casi una decena de municiones. Aunque en Argentina Rischmann posee permiso legal de portación de armas y hasta 2022 fue instructor certificado de tiro, la legislación chilena considera la tenencia de municiones sin autorización como infracción legal.

El abogado explicó que se trató de un olvido y que no portaba ningún arma: “Fue un olvido, no trafiqué nada, ni estaba armado. Era un cargador que estaba a simple vista”, aseguró. Tras la notificación de la causa, Rischmann designó a un abogado chileno, Rigoberto Araneda, de Temuco, y solicitó asistencia al consulado argentino.

Actualmente, el abogado se encuentra en libertad, pero con restricciones de movilidad, debiendo permanecer en un departamento de Temuco entre las 20 y las 8 horas. Su arraigo de 75 días fue apelado y no afectaría su labor profesional, ya que continúa participando en audiencias de causas judiciales en Argentina vía Zoom, incluyendo investigaciones de alto perfil como denuncias por violación a menores.