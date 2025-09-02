La causa que investiga la supuesta estafa de la agencia de viajes Target de Catriel tuvo un nuevo giro judicial. El abogado Marcelo Hertzriken Velasco, representante de un grupo de damnificados, adelantó que pedirá la detención de los hermanos Liliana Beatriz Silva y Sergio Nibaldo Silva, señalados como responsables de haber dejado varados a 58 turistas en Escocia durante un viaje contratado en 2023.

Este lunes, el letrado se presentó en la sede del Ministerio Público Fiscal de Cipolletti junto a tres de las víctimas de Villa Regina, donde mantuvieron una extensa reunión con el fiscal jefe Gustavo Herrera. “Fue un encuentro muy fructífero que se extendió más de dos horas”, destacó el abogado, quien consideró que el avance de la investigación y las pruebas incorporadas permitirán solicitar en los próximos días la formulación de cargos.

Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

Pedido de prisión preventiva

Hertzriken Velasco señaló que pedirá la prisión preventiva de los acusados debido al riesgo de fuga. “Vamos a explicitar la necesidad de esta medida por la cantidad de hechos y el peligro de que se escapen”, afirmó.

El caso involucra a 58 damnificados de distintas localidades de Río Negro y Neuquén —entre ellas Catriel, Cinco Saltos, Villa Regina, Cutral Co y Zapala— que contrataron paquetes turísticos con valores de entre 4.500 y 7.000 dólares por persona. Una de las clientas pagó más de 44.000 dólares para un viaje familiar que debía incluir un circuito europeo.

El viaje truncado

Los turistas partieron en julio de 2023 rumbo a Europa, pero ya en el aeropuerto de Ezeiza comenzaron los problemas: desorganización, familias en distintos vuelos y falta de información. La situación se agravó en Edimburgo, Escocia, donde descubrieron que no contaban con pasajes de regreso, conexiones internas ni estadía. Sin respuestas de la empresa, cada pasajero debió resolver la situación por sus propios medios, recurriendo a familiares y amigos para enviar dinero y poder continuar el viaje o regresar a la Argentina.

Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile

“Fue todo muy difícil. Personas en shock, llorando. Cada uno se manejó con medios propios pidiendo ayuda para poder salir adelante”, relató Carolina Apis, una de las víctimas, quien pagó más de 44.000 dólares por un tour europeo que se interrumpió a los tres días.

Sospechas de desvío de fondos

En un primer momento, la fiscal adjunta Marcela Marchetti había archivado la causa al considerarla un incumplimiento contractual. Sin embargo, la querella apeló y el tribunal dio lugar a las víctimas al remarcar que la propietaria de la agencia no estaba habilitada como operadora turística y que habría utilizado el dinero recaudado para fines personales.

El fallo resaltó que, mientras los pasajeros estaban varados, Liliana Silva viajó con 12 familiares a Portugal, lo que debilitó la versión de un viaje frustrado por problemas operativos. También se mencionaron recibos falsos y la supuesta existencia de una socia británica que nunca apareció.

Fin del viaje: lo frenaron en un control en la Ruta 3 y no pudo explicar por qué llevaba 96 mil dólares

De esta forma, la conducta podría encuadrarse en el delito de estafa (artículo 172 del Código Penal), según indicó la resolución judicial.