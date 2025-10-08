Escándalo: la Policía halló un contrato millonario entre Fred Machado y José Luis Espert durante un allanamiento

El operativo realizado por la Policía Federal Argentina en la vivienda de Federico “Fred” Machado, ubicada a pocos kilómetros de Viedma, reveló un dato explosivo: en un tacho de basura dentro de la propiedad, los agentes encontraron una copia rota y parcialmente quemada de un contrato por un millón de dólares firmado entre Machado y el diputado José Luis Espert.

El documento fue incautado y remitido al Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de Lino Mirabelli, y ya está siendo analizado como evidencia clave en la causa que investiga presunto lavado de dinero.

Según confirmaron dos fuentes judiciales, el contrato llevaba las firmas originales de ambos y la certificación de un abogado porteño, lo que refuerza su validez legal. El hallazgo ocurrió en simultáneo con la detención de Machado, ordenada en el marco del expediente que instruye el fiscal federal Fernando Domínguez, tras una denuncia presentada por el dirigente Juan Grabois.

Un contrato de 2019 y un pago millonario

El documento está fechado el 7 de junio de 2019, quince días antes de que Espert lanzara su candidatura presidencial. Se trataba de un acuerdo de “locación de servicios” entre el economista y la empresa Minas del Pueblo, propiedad de Machado.

Según el texto, Espert debía realizar “un análisis de mercado y asesoramiento integral para refinanciar deuda y confeccionar un plan estratégico de ampliación y crecimiento de la empresa a tres años”.

El acuerdo estipulaba un pago inicial de 100.000 dólares al momento de la firma y nueve cuotas mensuales del mismo monto, completando un total de un millón de dólares.

En paralelo, la Justicia investiga que Machado habría financiado parte de la campaña de Espert en 2019, incluyendo vuelos privados y una camioneta. El propio legislador reconoció días atrás haber recibido 200.000 dólares de la firma Minas del Pueblo, aunque sostuvo que el vínculo fue profesional y posterior a las elecciones.