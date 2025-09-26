La Policía de Neuquén volvió a atravesar un proceso de depuración interna, en el marco de la política de tolerancia cero a la inconducta y los delitos impulsada por el gobierno de Rolando Figueroa. En las últimas horas se confirmaron las cesantías y exoneraciones de tres efectivos acusados de cometer faltas graves, que van desde sanciones disciplinarias reiteradas hasta condenas por abuso sexual.

Un cabo con múltiples sanciones

El primero de los casos corresponde al ahora ex cabo Claudio Andrés Zúñiga, destituido por cesantía. Según el sumario, acumuló 75 días de arresto policial entre enero y octubre de 2024, cifra que supera ampliamente lo establecido en el régimen disciplinario. La normativa indica que más de 60 días de arresto o 20 de suspensión en un año son causal de cesantía.

Además, se abrió una investigación en su contra por la presunta falsificación de un certificado médico, lo que agravó su situación. La solicitud de destitución fue elevada por la Jefatura de Policía el 20 de enero de 2025 y confirmada por el Ejecutivo provincial.

Certificados médicos falsos

El segundo caso involucra al ex agente Jonatán David Pérez, quien también fue cesanteado tras detectarse la presentación de licencias médicas adulteradas. El sumario comenzó en septiembre de 2023, cuando la Comisaría 49 de Vista Alegre advirtió irregularidades en un certificado que presentaba diferencias en la caligrafía, firma y matrícula.

La documentación no coincidía con los formularios habituales de la profesional médica firmante. El hecho derivó además en una causa judicial caratulada: “Pérez Jonatán David s/ Falsedad en Certificado Médico”. En agosto de 2024, la Jefatura pidió su destitución, que ahora quedó formalmente confirmada.

Abuso sexual y exoneración

El tercer caso resultó el más grave. Se trata del ex sargento del Cuerpo Penitenciario, Adalberto Flavio Guillermo Gallone, quien fue exonerado de la fuerza. La diferencia con la cesantía es que la exoneración implica la sanción máxima, reservada para los hechos más severos.

Gallone había sido denunciado en agosto de 2020 por abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la edad de la víctima conviviente. En diciembre de 2023, un procedimiento abreviado derivó en una sentencia condenatoria de 3 años de prisión en suspenso, es decir, sin cumplimiento efectivo en la cárcel.

Por la gravedad de los hechos, el 15 de julio de 2024 se inició el trámite de exoneración, que finalmente se concretó en las últimas horas.