La localidad tucumana de Aguilares quedó paralizada por el hallazgo macabro de un hombre asesinado dentro del freezer de su vivienda.

La víctima, identificada como José Antonio Romano, un contador de 52 años que trabajaba en la Dirección General de Rentas de Tucumán, fue encontrado muerto el pasado domingo alrededor de las 13 horas por una hermana, quien al llegar al domicilio descubrió el cuerpo oculto en el interior del electrodoméstico.

Este hecho generó una enorme consternación en la comunidad local y abrió una investigación judicial que busca esclarecer las circunstancias y los motivos del crimen.

LA LLAVE DE LA CASA SERÍA CLAVE PARA IDENTIFICAR AL PRESUNTO ASESINO

La puerta del domicilio donde se cometió el crimen estaba cerrada con llave, lo que llevó a los investigadores a sospechar que los responsables del ataque tenían acceso autorizado —ya sea mediante una copia de las llaves o porque la víctima les abrió la puerta—. Esta premisa complica el análisis inicial, dado que no hay signos evidentes de ingreso forzado.

Al momento, la Fiscalía de Homicidios del Centro Judicial Concepción está a cargo de la investigación y trabaja intensamente para encontrar pistas relevantes.

Durante varias horas, los peritos y agentes de la Policía Científica realizaron un minucioso trabajo de recolección de huellas dactilares y otros indicios en la vivienda, enfocándose especialmente en el lugar donde se encontró el cuerpo, para aportar elementos que permitan identificar y avanzar en la captura de los responsables.

QUIÉN ERA EL CONTADOR QUE FUE ASESINADO EN TUCUMÁN

José Antonio Romano era conocido entre sus allegados como una persona muy reservada y de bajo perfil, que no había manifestado conflictos personales ni había recibido amenazas previas, según declararon quienes lo conocían en el ámbito familiar y laboral. Este dato generó más preguntas sobre el móvil del crimen y si podría estar relacionado con una persona de su círculo cercano o con su actividad profesional.

El contador residía solo en la casa donde fue encontrado sin vida, lo que dificulta aún más el esclarecimiento inmediato de los hechos y obliga a los investigadores a profundizar en su círculo íntimo y laboral. Por el momento, no se registran denuncias que puedan arrojar luz sobre enemistades o motivos específicos para este asesinato.

Los funcionarios judiciales analizan con prioridad las imágenes captadas por cámaras de seguridad instaladas en la zona y buscan obtener datos de las últimas personas que tuvieron contacto con Romano. Este trabajo es clave para trazar una línea de tiempo que permita reconstruir sus movimientos y sus interacciones días antes del crimen.

La fiscalía que interviene en el caso ya ordenó la realización de la autopsia para tener un diagnóstico preciso sobre la causa de la muerte y las condiciones en que se produjo. Los resultados de este procedimiento, que se esperan en los próximos días, serán fundamentales para definir si el asesinato fue producto de una riña, un plan premeditado o un hecho impulsivo.

Mientras tanto, la Policía provincial continúa trabajando en la búsqueda de testigos que puedan aportar detalles y en el rastreo de posibles sospechosos que tengan relación con el entorno personal o profesional de Romano.

Con información de InfoAguilares, editada y redactada por un periodista de ADNSUR