HOMICIDIO EN COMODORO "Me quieren prohibir pedir justicia, pero no me van a callar": el dolor de la mamá de Gonzalo a 3 meses del crimen En medio de una nueva marcha, Noelia, la mamà del adolescente asesinado cuando esperaba el colectivo para ir a la escuela en Comodoro, habló de la medida cautelar que recibió donde . “Me prohíben hablar del caso de Gonzalo y los involucrados", dijo.