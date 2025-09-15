Un joven de 26 años fue detenido la tarde del pasado domingo tras trepar un muro de cuatro metros en un intento de robo en un domicilio en la ciudad de Trelew. Fue el dueño de casa quien dio aviso rápidamente y llegó la policía.

El hecho ocurrió en una casa sobre calle San Martín al 1.200. El incidente fue alertado al centro de monitoreo por el propietario, un hombre de 75 años, quien estaba acompañado por su hija y su nieto.

Según el relato del dueño de casa, el sospechoso trepó un muro de cuatro metros y accedió al patio interno, donde se apoderó de una bolsa de nylon con retazos de material de cobre. Una histórica cadena de pizzerías desembarca en Chubut por primera vez en la historia

Según publicó Jornada, hasta el lugar arribó una comisión de la división de canes y, luego de dialogar con el damnificado, salió en búsqueda del sospechoso.

El joven fue localizado a pocos metros de la vivienda y detenido. Al percatarse de la presencia del dueño de casa, se deshizo de la bolsa con el cobre.

El detenido quedó a disposición de la autoridad judicial y del Ministerio Público Fiscal, acusado de hurto agravado. Se espera que la audiencia de control de detención se realice durante la mañana de hoy.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO

Este lunes por la mañana, cerca de las 9, se produjo un violento accidente cuando una camioneta Ranger 4x4, en la intersección de las calles Belgrano y Centenario, en la ciudad de Trelew, embistió a una ciclista que circulaba por la zona. Confusión fatal en Chubut: el mecánico habría sido asesinado a tiros frente a sus hijos “por error”

La mujer sufrió lesiones leves al caer al suelo producto del impacto y fue trasladada al Hospital Zonal de Trelew para realizarle exámenes preventivos.

El personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) realizó el test de alcoholemia, que arrojó negativo para el conductor de la camioneta.

Apareció un puma en una zona poblada del valle de Chubut y pidieron extremar las precauciones

La tranquilidad de la zona rural de Bethesda, en el valle de Chubut, se vio alterada luego de que vecinos de la zona avistaran —la semana pasada— la presencia de un puma que merodeaba entre las chacras del lugar en medio de la oscuridad.

El descubrimiento fue advertido por transeúntes que circulaban por la zona en vehículo el miércoles pasado y vieron entre los pastizales que algo se movía en la oscuridad, hasta identificar que se trataba de un puma. Por lo que rápidamente sacaron el celular para grabarlo.

El desesperado pedido de la mujer que veló a su hermano en el día de su cumpleaños: “Dejen de tapar a los delincuentes”

El presidente de la Sociedad Rural del Valle, Ricardo Irianni, confirmó el hecho en diálogo con Radio Chubut. “Un colaborador nuestro salió a la noche para hacer unas compras y vio algo que salía de nuestra chacra. Lo iluminó, lo siguió y resultó ser un puma, que después se metió en la chacra del vecino cruzando el asfalto”, contó.

Según Irianni, la presencia del puma “llama la atención”, aunque no deja de ser imposible teniendo en cuenta que Bethesda está rodeada de campos que se conectan con la Meseta, hábitat natural de esta especie.

La aparición de pumas en cercanías de poblados de Chubut estaría vinculada a la reducción de su hábitat natural, sumada a la búsqueda de alimento, y ello estaría llevando a que estos animales se acerquen a las áreas rurales.