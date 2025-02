Un fletero de Puerto Madryn, sufrió el robo de su camioneta mientras él compraba pollo en un negocio. Según confirmó a ADNSUR, ocurrió el día viernes a las 21 horas, “bajé a comprar un pollo, venía de transportar desde Trelew cansado, dejé la baliza prendida con la llave puesta”.

En ese marco, continuó el relato, el vehículo había quedado apagado. “Vino un señor y me la robó”, comentó indignado.

Este lunes, el damnificado realizó los trámites correspondientes en el seguro, y puede llegar a demorar 90 días la gestión. Al respecto, manifestó, “mientras tanto a Servicoop hay que pagarle la cuenta, a Camuzzi, la comida no espera, los hijos no esperan y no podemos continuar con la tarea cotidiana que hacíamos, ni cumplir con el servicio que hacemos a la comunidad ‘Fletes y Mudanza Ariel’”, señaló.

