Los robos en supermercados son una problemática cotidiana que enfrentan muchos comercios del país. Estos hechos ocurren con frecuencia y obligan a reforzar los sistemas de control. Las cámaras de seguridad, el personal atento y los protocolos de vigilancia se han convertido en herramientas clave para detectar y frenar este tipo de delitos.

En la mayoría de los casos, los responsables son identificados rápidamente y puestos a disposición de la Justicia. Sin embargo, hay episodios que sorprenden e impactan mucho más en la sociedad, no por el valor de lo robado, sino por quién es el protagonista del hecho.

Y es que la sorpresa se multiplica cuando el implicado en un intento de robo no es un desconocido, sino alguien con trayectoria pública o participación política. Una situación de estas características se vivió recientemente en la localidad de Tolhuin, Tierra del Fuego, donde un exprecandidato a diputado nacional fue atrapado intentando robar productos de un supermercado local.

La situación sucedió en un reconocido local comercial de la Patagonia y terminó con la intervención policial, además de una causa judicial en marcha.

Según se supo, el acusado es J.O.G., de 62 años, quien en 2021 fue precandidato a diputado nacional. Si bien no llegó a integrar una lista oficial, su participación en el escenario político fue suficiente para que el caso cobrara relevancia en la zona.

De acuerdo con lo expresado por fuentes policiales, Giordano fue descubierto intentando robar productos de higiene personal que había escondido entre sus prendas sin pasar por la línea de cajas. El personal de seguridad del supermercado dio aviso a la policía, que lo detuvo al momento de salir del local. Finalmente, el hombre fue imputado por “tentativa de hurto” y quedó sujeto al proceso judicial.

ALERTA EN SANTA CRUZ: MÁS DE 30 ALUMNOS DE UNA ESCUELA FUERON ATENDIDOS POR UN BROTE DE GASTROENTERITIS

Un grupo de alrededor de 30 alumnos, entre niños y niñas, debió ser atendido en las últimas 48 horas en el hospital SAMIC de la localidad de El Calafate, en la provincia de Santa Cruz, por presentar vómitos y diarrea, síntomas compatibles con un cuadro de gastroenteritis (ADNSUR).

El hecho se dio en menores que concurren a la escuela primaria N.º 73 “Lago Argentino” de dicha localidad. Se sospecha que los casos estarían relacionados con una actividad que se realizó el fin de semana en el establecimiento educativo, donde hubo bebidas y comida.

Tras la aparición de los reiterados casos que encendieron las alarmas en las autoridades sanitarias y educativas, se activó el protocolo para la suspensión de clases de los establecimientos educativos (resolución 1400/17), por “razones sanitarias o de seguridad”, entre otros motivos.

Con información de El Diario Nuevo Día, redactada y editada por un periodista de ADNSUR