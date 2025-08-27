Un hombre oriundo de la localidad bonaerense de Claypole fue descubierto y obligado a reparar económicamente a un vecino de Rawson, tras una estafa que comenzó con la promesa de vender unas zapatillas de básquet deportivas que nunca fueron enviadas.

La denuncia, realizada a raíz de la falta de entrega del calzado deportivo, fue investigada por la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen, logrando detectar al estafador y llevar adelante una solución que incluye la devolución del dinero con intereses.

COMPRÓ ZAPATILLAS POR INTERNET Y NUNCA SE LAS ENVIARON

El caso se inició el 21 de enero pasado, cuando S.R., residente de la ciudad de Rawson, vio en la red social Instagram una publicación que ofrecía zapatillas de básquet con “importantes descuentos”.

La oferta fue realizada por W.S., un hombre de Claypole conocido en la plataforma digital, que promocionaba el calzado deportivo a precios llamativamente bajos para captar compradores. Interesado en adquirir las zapatillas para sus hijos, S.R. realizó una transferencia por 190.000 pesos al vendedor.

Sin embargo, a pesar del pago realizado, W.S. nunca envió las zapatillas prometidas ni respondió a los mensajes posteriores. Tras varios intentos fallidos de contacto, S.R. decidió radicar una denuncia ante la justicia, denunciando el fraude. Ante esta situación, la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen comenzó una investigación para determinar la identidad y ubicación del presunto estafador.

Durante el proceso judicial, W.S. compareció en una audiencia vía Zoom desde su domicilio en Claypole y decidió aceptar la obligación de devolver el dinero defraudado, sumado a los intereses que corresponden por el tiempo transcurrido desde el hecho. En el encuentro judicial, se estableció que deberá devolver un total de 238.000 pesos, suma superior a lo transferido inicialmente, que se hará efectiva en dos cuotas iguales de 119.000 pesos cada una, con pago previsto para los meses de septiembre y octubre próximos.

La propuesta de reparación fue aceptada de manera voluntaria por ambas partes, y cuenta con la aprobación expresa de la víctima, quien siguió atentamente la audiencia y manifestó su conformidad para que el proceso pueda resolverse sin continuar con acciones penales. En caso de que W.S. cumpla con el pago íntegro en el plazo pactado, la jueza de garantías Karina Breckle podrá disponer su sobreseimiento y el cierre definitivo de la causa.

El fiscal general Fernando Rivarola representó al Ministerio Público Fiscal durante la audiencia, resaltando la importancia de estos mecanismos de solución alternativa para agilizar procesos judiciales y garantizar justicia para la víctima. Por su parte, el defensor Pablo Sánchez asistió legalmente a W.S., quien colaboró y aceptó la propuesta de reparación económica, allanando el camino para una resolución que evite mayores consecuencias penales.