En un giro inesperado en la industria del transporte público, un chofer de colectivo de la zona de Puente La Noria y Villa Fiorito fue acusado de llevar a cabo una estafa piramidal a gran escala, dejando a más de 800 de sus compañeros en la más completa ruina financiera.

Según testigos, el acusado, utilizando su posición de confianza entre los trabajadores, les prometía ganancias mensuales del 25% si invertían en su supuesto "esquema de inversión". Muchos de los damnificados, seducidos por la tentadora oferta, llegaron a invertir hasta millones de pesos, creyendo que obtendrían réditos extraordinarios.

Sin embargo, la realidad fue muy distinta. "Hoy estoy c... de hambre, no llego ni a pagar la luz", lamentó uno de los estafados en diálogo con Martín Ciccioli para Telenoche. Algunas de las víctimas incluso tuvieron que vender sus autos y casas para poder hacer frente a los préstamos que habían solicitado para invertir en el esquema.

Otro de los afectados relató: "Yo invertí cuatro y me terminó sacando seis millones y medio. Cuando me di cuenta de que era una estafa, ya era tarde". Otro trabajador también contó cómo terminó perdiendo todo: "Vendí mi auto y me metí en esto porque todos decían que funcionaba. Ahora no sé cómo voy a pagar".

EL COLECTIVERO DE BUENOS AIRES QUE ARMÓ UNA ESTAFA PIRAMIDAL A GRAN ESCALA

La red de mentiras creció tanto que el estafador necesitó de asistentes para manejar el dinero recaudado. Sin embargo, cuando la presión aumentó, la estafa comenzó a desmoronarse.

Justo antes de Navidad, cuando el acusado debía pagar los intereses prometidos, simplemente desapareció sin dejar rastro. Su última comunicación fue un mensaje donde pedía ayuda para "captar nuevos inversores en su casino virtual".

Desesperados por recuperar su dinero, los afectados fueron a buscar al estafador a su domicilio, pero solo encontraron a su padre, quien negó saber de su paradero. "Ibas a buscarlo y aparecían tipos armados que te sacaban a tiros", recordó un testigo.

Mientras el sospechoso permanece prófugo, tres de sus colaboradores aún continúan trabajando en la empresa de colectivos junto a los estafados. Ante esta situación, uno de los damnificados advirtió: "Si apareciera por la calle, no dura ni un minuto. Hay compañeros que le dieron cinco o seis palos y quedaron en la lona".

A pesar de las pruebas contundentes, como audios de WhatsApp, testimonios y transferencias bancarias, aún no se ha tomado ninguna medida judicial. "No hay ninguna acción de la Justicia, y todo está a la vista: las locaciones, la casa del padre, los vehículos, pero no pasa nada", explicó Martín Ciccioli.

"Saqué un préstamo en el banco, le di cinco millones, y ahora no sé cómo voy a pagar", concluyó con preocupación una de las víctimas.