Luciano Cárcamo Giménez se encuentra detenido desde el domingo bajo los cargos de “violación de domicilio, daños y lesiones” en la comisaría Sexta de Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz. Una cámara de seguridad registró cómo golpeó a su pareja de forma brutal.

El acusado actualmente se desempeñaba como asesor de la concejal de la Unión Cívica Radical en Río Gallegos, Daniela D’Aamico. Sin embargo, en las últimas horas, se conoció que fue desvinculado del cargo.

El hecho ocurrió el domingo cuando el agresor ingresó al domicilio de su pareja y la atacó físicamente, hasta dejarla inconsciente. La agresión fue registrada por las cámaras de seguridad del lugar, lo que aporta pruebas contundentes a la denuncia.

La mujer fue trasladada al hospital para recibir atención médica y un vez dada de alta, radicó la denuncia por violencia de género, según publica La Opinión Austral.

El agresor fue detenido cuando llegaba a su domicilio en el barrio Evita tras la presentación de la denuncia. Por estas horas, se encuentra detenido e incomunicado y está previsto que mañana martes declare.

“Gracias a todos por preocuparse. estoy viva de milagro, Luciano Giménez intentó matarme. Que se haga justicia y no le pase a ninguna más”, escribió la víctima de la brutal agresión a través de sus redes sociales.

CONVOCATORIA A MARCHA

“Gracias a toda la gente que me escribió a mí, mis hermanas, mi marido, mi papá, mi mamá. Por ahí no todos saben, pero la mayoría que me conoce sabe que vivo en otra provincia. Muchísimos mensajes, no puedo contestar todo” comenzó escribiendo la hermana de la joven víctima de violencia de género.

Y a continuación, solicitó a la comunidad en general de Río Gallegos: “Quiero por este medio pedir que este martes 25, que todas las mujeres y personas que fueron víctimas de este malnacido lo esperen afuera de la Comisaría Sexta y se convoque una marcha pacífica para que no lo larguen".

Y agregó: "Hoy mi hermana está viva para contarlo ¿No sé qué está esperando la Justicia, que la encuentren muerta? Viralicen, por favor, que llegue a todos lados”, manifestó en relación al video de la cámara de seguridad.

Hasta el momento, de forma oficial, no ha trascendido el horario en que se llevará a cabo la movilización.

