Éramos pocos y apareció un exministro de Macri en las desiertas playas comodorenses

UN PULSEADA SILENCIOSA

La semana pasada arrancó con una silenciosa pulseada entre el dirigente petrolero Jorge Ávila y el gobernador Ignacio Torres, al parecer por una diferencia de criterio sobre el futuro del área Restinga Alí, que será revertida por YPF hacia la provincia. A diferencia de los otros yacimientos involucrados, que salieron a ofrecimiento para captar el interés de empresas privadas, éste será devuelto al Estado, que a su vez debe resolver si lo vuelve a licitar, si se asocia con un privado o si queda en manos de Petrominera para su explotación exclusiva.

Esta última alternativa es la que propone el sindicalista y diputado nacional, algo que expresó en la reunión que mantuvo junto al ministro de Hidrocarburos, Federico Ponce y el intendente Othar Macharashvili, además del presidente de la empresa estatal, Héctor Millar e integrantes del directorio.

Y en el mismo barro, todos manosea’o

Más allá de que luego hubo declaraciones de rigor en tono amable, algunos testigos del encuentro contaron que la reunión fue bastante tensa, ya que mientras Ávila le transmitía a Ponce su pedido para que Petrominera se convierta en operadora, el ministro transmitía que la decisión será tomada en última instancia por el gobernador. No se sabe si se dijo con claridad en ese encuentro, pero al parecer la provincia tiene otros planes para el área.

“Hay que convencer al gobernador, pero estamos en ese camino”, dijo Ávila tras el encuentro, en tono conciliador. “Es una de las 3 opciones, pero la decisión la tomará el directorio y el presidente de la asamblea, que es el gobernador”, dijo a su turno, el ministro Ponce, sobre la posibilidad de que Petrominera opere finalmente el área.

Apareció CFK, se viene Macri y agoniza el Pacto de Mayo

NO HABÍA QUE DECIRLO, JAVIER

Una de las claves de lo que al parecer transcurre por debajo de la superficie en torno al destino del área Restinga Alí la brindó, en modo “inocente”, un reconocido actor político del PRO. Se trata de Javier Iguacel, el ex ministro de Energía de Mauricio Macri (reemplazó a Juan José Aranguren en 2018, hasta su renuncia a fines de ese año).

¿Qué tiene que ver Iguacel en todo esto? Es que el bueno de Javier, en su entusiasmo de militar en contra del paro que se llevaba adelante el jueves 9 de mayo, posteó una foto suya en la red social X (ex Twitter), en la que desafió:

Estacionó el auto, le robaron el techo eléctrico y a los pocos minutos se largó a llover

“Dejémonos de joder con el paro político. Hoy (y siempre) se trabaja de ingeniero para encontrar soluciones creativas y crear abundancia”, declaró. No pasó inadvertido a un usuario de la misma red que el ex funcionario decía estar trabajando, con un hermoso mar a sus espaldas y así se lo reprochó:

“¿Dice trabajo y manda foto en la playa?”

A partir de ahí, Iguacel dio la información que hacía falta para entender el rompecabezas: “No es la playa, es la restinga en baja marea, recorriendo pozos perforados hace muchos años en Comodoro Rivadavia”, blanqueó Iguacel en sucesivas respuestas, ante reproches similares. Algunos observadores de la industria petrolera local remarcaron un detalle en la foto: “Tenía mameluco de YPF”, señalaron. Claro, antes de la función pública, el ingeniero en petróleo trabajó en compañías como la misma operadora de bandera, Pluspetrol y Pecom, entre otras.

Un chef denunció que fue seducido por una mujer, lo drogó y le desvalijó el departamento

Parece que no era algo que el gobierno quisiera difundir, a juzgar por el silencio que hubo en torno a tan ilustre visita, pero Iguacel terminó desbordado por su entusiasmo dialéctico. El propio ministro Ponce disimuló la sorpresa, cuando en el programa ‘Sin Hilo’ se le consultó por esta visita:

“Sí, Javier está colaborando desde el punto de vista técnico, tiene una experiencia sobrada, así que es una opinión más que válida”, dijo el funcionario provincial. ¿Qué opinará, Iguacel, de que el área Restinga Alí quede en manos de Petrominera? Se sabrá en los próximos meses.

CAMINOS DIVERGENTES

Aunque no podría hablarse de una ruptura, no hay dudas de que los criterios divergentes entre el gobernador Ignacio Torres y el diputado Jorge Ávila se han hecho más evidentes en los últimos meses.

Organizan una marcha en pedido de justicia por el abuso a un caniche en Chubut

Una de las señales claras, previa a la pulseada silenciosa por Restinga Alí, fue la confirmación del propio dirigente de que impulsará la conformación de un partido político provincial, que no es la misma iniciativa del gobernador, que también apunta a crear su propio partido provincial.

UNA MARCADA DE CANCHA HACIA DENTRO MÁS QUE HACIA FUERA

La fuerte réplica del concejal Marcos Panquilto, presidente del bloque de ‘Arriba Chubut’ en el Concejo de Comodoro Rivadavia, derivó en otro capítulo de la distancia indisimulable entre Juan Pablo Luque y su sucesor en la intendencia, Othar Macharashvili. Fue cuando la intervención del edil oficialista, en réplica a las críticas de la diputada nacional Ana Clara Romero a la falta de obras hídricas en la ciudad, tras la última lluvia, fue posteada en redes sociales por otra ex concejal, Viviana Navarro. Básicamente, Panquilto cuestionaba a la legisladora nacional por sus sucesivos cargos e intentos para ganar la intendencia, recordándole su vinculación con Mauricio Macri y posterior apoyo a Javier Milei.

El femicida que estaba escondido en Comodoro fue atrapado por hacerse socio de un club para jugar al fútbol

Pero el detalle político más ruidoso, más hacia dentro que hacia fuera, vino después, con una respuesta del ex intendente Luque: “Ese es mi presidente de bloque”, tuiteó. “Vamos aclarando el panorama”. Esta última frase es la que más dudas abre, ya que muchos interpretaron como una marcada de terreno para el actual intendente, Othar Macharashvili. Que no hay onda entre ellos ya se sabe desde hace años, pero si algunos tienen dudas, el panorama es cada vez más claro.

LO ESPERAN CON LA LIBRETITA

En los próximos días arribará a Chubut el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, para presentar el nuevo sistema acusatorio. Al parecer, al funcionario nacional lo van a estar esperando con la libretita en la mano en el juzgado federal de Rawson, con una serie de demandas anotadas. Así lo anticipó esta semana el fiscal Fernando Gélvez, quien detalló en diálogo con Canal 12 que están absolutamente desfinanciados para poder combatir de manera eficiente delitos como el lavado de dinero y el narcotráfico, con un equipo integrado sólo por 8 colaboradores.

Un comodorense robó tarjetas de un auto en Córdoba, hizo transferencias y extracciones por $1,2 millones y ahora irá a juicio

"Me está fallando la parte de la investigación, si no tengo gente para investigar en lo que es el lavado de activos, estoy fallando pero no tengo las herramientas", se quejó Gélvez, quien explicó que "necesitamos de esa estructura diferente. Necesitamos gente que realmente sepa investigar".

También se refirió a la falta de recursos para investigar los llamados extorsivos desde la Unidad Penitenciaria N° 6. Dijo que cuando se secuestran dispositivos electrónicos, "hace poco tiempo nos llegó la información de Gendarmería que la licencia para poder extraer información para luego analizarla se ha caído", y lamentó que "si hay delito de extorsión uno tiene que evitar que se siga consumando".

Le robaron los datos de dos tarjetas de crédito a una comodorense, la usaron 488 veces y le gastaron más de $10 millones

Concluyó que "hay delitos que no se pueden investigar si tenemos los recursos tecnológicos”, por lo que dijo, va a provechar la visita del funcionario nacional para explicarle cara a cara estas falencias y exigir más presupuesto.

REINVENTARSE SIN DEJAR DE MILITAR

Muchas veces quienes llegan a ocupar cargos de relevancia en el ámbito público pecan de olvidar sus orígenes y una vez concluido su paso por la función, nada se sabe de ellos. Sin embargo, otros se reinventan y vuelven con la frente alta al ámbito privado. Uno de esos casos es el de Fabricio Petrakosky, que fue por un largo período presidente de la Cooperativa Eléctrica de Trelew, e incluso ocupó la presidencia de la FECHCOOP, la Federación Chubutense de Cooperativas.

Vinculado desde siempre al peronismo, Petrakosky cobró protagonismo también el año pasado cuando fue precandidato a diputado nacional por Chubut de Unión por la Patria, obteniendo casi 8.000 votos en las últimas elecciones PASO, situación por la que fue desplazado en su momento del mundo del cooperativismo.

El duro testimonio de la hija de la mujer asesinada por Castellanos, el femicida prófugo que detuvieron en Comodoro

Pero pese a todos esos escollos y a pesar de no poder convertirse en candidato al Congreso Nacional, porque esa interna la ganó José Glinski, el trelewense siguió adelante con sus estudios de Abogacía y se puso al frente de su propio emprendimiento: "Petra Neumáticos", una tienda on line de venta de cubiertas para todo tipo de vehículos, que promociona con orgullo en sus propias redes sociales.

Mientras tanto y a medida que las ventas se reactivan, "Pato", como le dicen sus conocidos, no deja de militar y más ahora que se vienen las internas para la renovación de las autoridades del Partido Justicialista de Chubut, en las que busca participar a través del recientemente conformado Grupo Fontana.