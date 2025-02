El pasado miércoles por la tarde, un caso estremecedor salió a la luz tras el fallecimiento de Milagros Gutiérrez que, según sus familiares, habría sido una testigo clave en una causa judicial.

De acuerdo a los allegados de Milagros, la joven de 18 años fue brutalmente golpeada por dos agresoras contratadas. Tras la agresión inicial, la víctima logró identificar a sus atacantes, pero mientras se encontraba internada en el hospital San Bernardo, sufrió un nuevo y aterrador ataque: le habrían cortado la lengua.

"Le golpearon la cabeza y, cuando ingresó al hospital el primer día, una pasante de enfermería entró y le cortó la lengua mientras estaba internada", denunció Verónica, madre de Milagros, en diálogo con el medio Qué Pasa Salta.

"Estoy viva de suerte": una mujer fue atacada a puñaladas mientras dormía y recibió 24 puntos de sutura

Según los familiares, Milagros era testigo clave en una causa judicial donde un abuelo había denunciado a su propio hijo por abuso hacia su nieta. "Este agresor tiene denuncias por abuso y la Justicia no hace nada", comentó Verónica, visiblemente afectada.

Tras el incidente en el hospital, el estado de Milagros se deterioró rápidamente. "No podía alimentarse y, en solo dos semanas, su estado se deterioró completamente. Ahí no dio más. Al entrar a terapia intensiva, no soportó más", relató la mujer.

Tragedia: un nene de 8 años se atragantó comiendo un sándwich de mortadela y murió

Milagros falleció y su cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la autopsia. Hasta el momento, el hospital San Bernardo no ha confirmado ni descartado los hechos denunciados por la familia.

"Mi niña era testigo de una causa que involucra a un hombre con antecedentes por abuso. La Justicia no actúa, y es por eso que mi hija terminó así", concluyó Verónica, exigiendo justicia por la muerte de Milagros.