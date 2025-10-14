Los casos de abuso representan graves hechos que afectan profundamente la integridad física y emocional de las víctimas. Denunciar este tipo de hechos es fundamental para activar los mecanismos judiciales y proteger a quienes sufren estas vulneraciones. Sin embargo, el proceso no solo requiere coraje por parte de las víctimas y sus familias, sino también un trabajo riguroso y delicado por parte de la fiscalía y los organismos encargados de la investigación.

La fiscalía desempeña un rol clave en la búsqueda de justicia, realizando exhaustivas indagaciones, recopilando pruebas y garantizando que el proceso judicial respete los derechos de todas las partes involucradas. En este contexto, la investigación debe basarse en la imparcialidad y la profundidad, para asegurar que se esclarezcan los hechos y se tomen las medidas adecuadas contra quienes resulten responsables.

En el caso que aquí se aborda, la fiscalía lleva adelante una investigación detallada en torno a las denuncias presentadas contra Hellvert Collantes Moran, quien se encuentra imputado por abuso sexual contra una menor.

En tanto, el pasado lunes 13 de octubre se llevó adelante una nueva jornada de la audiencia preliminar. Durante la sesión, la fiscal presentó las pruebas que planea llevar a juicio ante un jurado popular, mientras que la defensa también realizó su ofrecimiento probatorio y se acordaron convenciones sobre ciertas pruebas.

Con respecto a la audiencia, fue presidida por el juez penal Ariel Tedesco; también estuvieron presentes María Laura Blanco, fiscal general; Alicia Dramesino en representación de la querella; y Guillermo Iglesias, abogado defensor.

En este marco, se formularon objeciones a la prueba presentada por la defensa. La continuación de este proceso quedó fijada para diciembre, cuando se evaluará la admisión de la prueba de descargo. Tras esa instancia, la causa se elevará a juicio oral ante un jurado popular.

CUÁNDO OCURRIERON LOS HECHOS DENUNCIADOS

Los hechos objeto de la acusación ocurrieron entre el 1 de julio de 2018 y el 19 de junio de 2020, cuando la víctima era menor de edad y mantenía una relación de dependencia con el imputado, quien era su profesor de teatro. Según la fiscalía, Collantes Moran habría cometido al menos dos hechos de abuso sexual simple y cuatro de abuso sexual con acceso carnal, en concurso real y en calidad de autor.

Por su parte, la defensa presentó su propia teoría de los hechos, negando la participación de su defendido en los hechos imputados.

QUÉ ES UN JURADO POPULAR

Un jurado popular está compuesto por un grupo de ciudadanos que participan directamente en la administración de justicia penal, con la responsabilidad de evaluar si la persona acusada es culpable o no del delito imputado.

Su tarea principal es analizar los hechos del caso y emitir un veredicto basado únicamente en las pruebas que se presentan durante el juicio. Es importante destacar que, aunque el jurado decide sobre la culpabilidad, la determinación de la pena queda a cargo de un juez profesional.

