Los pedidos de captura representan una herramienta clave para la justicia en la búsqueda y detención de personas que tienen causas pendientes o que deben responder ante tribunales. A menudo, estos pedidos se originan en jurisdicciones distintas a donde finalmente se encuentran los imputados, quienes pueden estar en lugares alejados o desconocidos para las autoridades que los buscan.

Para dar con estas personas, la policía realiza operativos de control e identificación en la vía pública, patrullajes preventivos y otros procedimientos que permiten detectar y detener a quienes están prófugos. Estos controles son fundamentales para mantener el orden y asegurar que la justicia pueda avanzar en los procesos judiciales.

En ese marco, el pasado 4 de septiembre, personal policial de Comodoro Rivadavia detuvo a una mujer que tenía un pedido de captura vigente emitido por un juzgado de Azul, provincia de Buenos Aires.

El hecho sucedió cerca de las 20:30 horas, cuando los efectivos realizaban un patrullaje preventivo en la avenida Hipólito Yrigoyen. Allí, identificaron a una mujer y se llevaron una sorpresa. Era buscada por la justicia en relación a una causa por desobediencia y amenazas.

La autoridad judicial confirmó la vigencia del pedido y ordenó la detención inmediata. Luego, fue trasladada a la comisaría local, donde permanece a disposición de la Justicia.

CAMINABA POR LAS CALLES DE MADRYN Y LO DETUVO LA POLICÍA PORQUE TENÍA PEDIDO DE CAPTURA

Ese mismo jueves 4 de noviembre por la noche, personal policial de la Comisaría Primera de Puerto Madryn detuvo a un hombre que caminaba por la calle y contaba con pedido de captura vigente. El hecho ocurrió a las 22 horas, durante un operativo de identificación de personas realizado en inmediaciones de Bartolomé Mitre al 400.

Durante el control, al verificar los datos del individuo en el sistema, los efectivos constataron que el mismo era buscado por la justicia.

Ante esta situación, se dio aviso a la fiscalía de turno, desde donde se solicitó su inmediata detención, y luego fue trasladado a la dependencia policial, a la espera de la audiencia de control de detención.

El operativo se enmarca dentro de las acciones preventivas que lleva adelante la Policía del Chubut para garantizar la seguridad en el ámbito urbano.

TENÍA TRES PEDIDOS DE CAPTURA VIGENTES Y LO DETUVIERON INTENTANDO ROBAR UNA MOTO JUNTO A DOS MENORES EN CHUBUT

El pasado miércoles 3 de septiembre por la noche un hombre y dos menores de 14 y 11 años fueron atrapados por la policía tras intentar robar una moto en pleno centro.

El hecho fue reportado a las 22:20 horas cuando el Centro de Operaciones Policiales recibió una alerta sobre tres personas que estarían sustrayendo una moto en la calle 28 de Julio, entre Edison y Marconi.

Según el parte policial, el propietario del vehículo advirtió la maniobra y comenzó a seguir a los sospechosos, lo que motivó la intervención de personal policial. Un móvil de la Comisaría Primera patrulló la zona y logró interceptar a los tres implicados en la intersección de Soberanía Nacional y Buenos Aires.

Se trata de una moto marca Zanella de 110 cc, que presentaba daños visibles en los plásticos, el manubrio y el tambor de seguridad, producto del intento de robo.

Entre los demorados se encontraba un hombre que posee tres pedidos de captura vigentes, emitidos en distintas fechas de 2024 por diferentes juzgados de la provincia. Junto a él se encontraban dos menores de edad, de 11 y 14 años. Finalmente, el fiscal de turno, Dr. Héctor Amaya, dispuso la detención del mayor de edad, mientras que los menores fueron entregados a sus padres.

Con información de la Policía del Chubut, redactada y editada por un periodista de ADNSUR