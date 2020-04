TRELEW (ADNSUR) - Fuentes del Ministerio Público provincial informaron que la audiencia preliminar en la que la fiscal Analía Acuña solicitó la elevación a juicio y el juez Gustavo Catro la aceptó, se realizó por videoconferencia debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus.



El acusado es Pedro Alejandro Plaza, quien actualmente cumple prisión preventiva por tentativa de homicidio y violencia de género.



De acuerdo a la acusación fiscal, el hecho ocurrió el 21 de septiembre pasado, cerca de las 7, cuando la ex pareja de Plaza y dos amigos caminaban por la calle Saavedra entre Foyel y avenida Perón. En esas circunstancias, los tres fueron interceptados por Plaza, quien iba con otras dos personas que no fueron identificadas.



De acuerdo a la pesquisa, sin mediar palabra, el ahora detenido increpó a uno de los acompañantes de su ex pareja, a quien además golpeó en el rostro y lo hizo caer al suelo inconsciente.



A pesar de ello, según la acusación fiscal, Plaza, continuó con el ataque y le pateó la cabeza, tras lo cual también golpeó a su ex pareja cuando intercedió para detenerlo.



La mujer fue también derribada hasta quedar desmayada en la vereda.



Del requerimiento fiscal se desprende que Plaza siguió golpeando con violencia a las dos víctimas a pesar de que permanecían inmóviles e indefensas, al tiempo que sus acompañantes intentaron sin éxito detenerlo.



El ataque a patadas continuó hasta que Plaza fue hasta un auto abandonado y recogió un fierro de grandes dimensiones con el que volvió con intenciones de golpear en la cabeza al hombre, lo que fue impedido por sus conocidos.



Cuando volvió en sí, la mujer denunció a su ex pareja, de quien se encontraba separada desde hacía un año, mientras que la otra víctima fue trasladada al hospital en estado crítico y aún padece serias lesiones.



El ataque fue registrado por cámaras de seguridad de la zona y esas imágenes fueron de suma relevancia para la causa.



Plaza fue detenido y ahora irá a juicio por "tentativa de homicidio en concurso real con lesiones leves agravadas por ser ex pareja, cónyuge y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género".



El defensor de Paz, Matías Cimadevilla, se opuso a esa calificación y dijo que a lo sumo podía ser acusado de lesiones graves, al tiempo que pidió el cese de la prisión preventiva, lo que fue rechazado por la fiscal por considerar que existe riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación.



Además recordó que Plaza había trabajado durante siete años en el Ejército Argentino y como empleado de seguridad privada en locales comerciales y bailables de Comodoro Rivadavia, lo que indica su potencial ofensivo.



Por tal motivo, el juez Castro resolvió la elevación de la causa a juicio oral y público por la calificación elegida por el Ministerio Público Fiscal y decidió que Paz siga con prisión preventiva hasta ese momento.