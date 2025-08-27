No es poco común que comerciantes deban enfrentarse a situaciones incómodas o incluso violentas con personas que ingresan a sus locales bajo los efectos del alcohol. En muchos casos, estos clientes intentan llevarse productos fiados, y ante la negativa de los due��os, reaccionan con enojo, agresividad o provocando daños materiales.

Este tipo de episodios, además de afectar la seguridad de quienes trabajan detrás del mostrador, generan temor en el barrio y en otros clientes que pueden presenciar los hechos. Si bien la mayoría de estas situaciones no pasan a mayores, en algunos casos la escalada de violencia obliga a la intervención policial.

El consumo excesivo de alcohol, sumado a la frustración ante una negativa, puede derivar en actos impulsivos que terminan en denuncias, detenciones o incluso lesiones.

Intento de usurpación en km 3: rompió un candado y fue sorprendido limpiando el patio de una casa ajena

En este contexto, un hombre fue detenido el martes 26 de agosto por la noche en la zona oeste de Trelew, luego de protagonizar un incidente en una verdulería. El hecho ocurrió alrededor de las 22:25, cuando personal policial fue alertado por el Comando Radioeléctrico sobre una situación de daños en un comercio ubicado sobre la calle Cadfan Hughes.

Al arribar al lugar, los efectivos encontraron al presunto agresor en un descampado frente al local. El damnificado, propietario de la verdulería, identificó al hombre como el autor del disturbio y relató lo ocurrido momentos antes.

Conmoción en Godoy: un hombre intentó robar cables y murió electrocutado

Según su testimonio, el sujeto ingresó al local, tomó una botella de cerveza de la heladera y pidió llevársela fiada. Ante la negativa del comerciante, el individuo rompió una caramelera del negocio y comenzó un forcejeo con el dueño, quien logró sacaro del local.

Una vez afuera, el agresor cayó sobre la vereda y rompió un cajón de madera. Luego, tomó un objeto punzante e intentó agredir al comerciante. También le lanzó un ladrillo, aunque no logró lastimarlo, y finalmente se escapó del lugar.

Minutos después, el hombre fue detenido por la policía y trasladado a la comisaría correspondiente, quedando a disposición de la justicia.

CIRCULABA POR TRELEW Y LA POLICÍA DESCUBRIÓ QUE LA CAMIONETA TENÍA PEDIDO DE SECUESTRO EN TIERRA DEL FUEGO

El martes 26 de agosto por la mañana, personal de la División Sustracción de Automotores de la Policía del Chubut interceptó una camioneta con pedido de secuestro vigente mientras realizaba tareas de control en las calles de Trelew.

Dejó su auto estacionado en una remisería de Chubut con las llaves puestas y se lo robaron

El operativo se desarrolló alrededor de las 11:40 horas, cuando los agentes observaron una camioneta Ford Ranger blanca circulando por calle 25 de Mayo, entre Ameghino y A.P. Bell. Al consultar la patente en el sistema oficial, se confirmó que el vehículo contaba con un pedido de secuestro activo.

Minutos después, el conductor detuvo la marcha en una estación de servicio ubicada en la misma intersección, donde fue abordado por los efectivos. Tras comunicarle la situación, el vehículo fue trasladado a la planta verificadora local.

Santa Cruz bajo alerta: cortó la luz, rompió un vidrio, robó $40.000 y cigarrillos de un comercio

Posteriormente, se tomó contacto con el Juzgado Civil y Comercial N.º 2 de Tierra del Fuego, desde donde se dispuso el secuestro formal de la unidad. El vehículo quedó bajo custodia de las autoridades competentes.

Con información de la Policía del Chubut, redactada y editada por un periodista de ADNSUR