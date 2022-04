Entró borracho a una concesionaria, robó un auto y a las pocas cuadras chocó contra un poste

Un joven de 22 años ingresó borracho a una agencia de auto y robo un 0 km pero a 500 metros chocó contra un poste y lo destrozó.

El insólito robo ocurrió en la localidad de Santa Rosa, La Pampa y las cámaras de seguridad del comercio filmaron toda la escena.

Según se puede ver en las imágenes, el joven ingresó al auto de muestra -que tenía las llaves puestas- y se llevó por delante el portón de ingreso pero su recorrido duró cinco cuadras, ya que luego chocó contra un poste de teléfono.

Los vecinos llamaron a la policía y el ladrón fue trasladado al hospital, donde constataron que no había sufrido heridas graves. Le realizaron un test de alcoholemia y dio 2,48 de alcohol en sangre.

"Yo me despierto para ver la hora y tenía muchos mensajes, muchas llamadas. Eras las 6 de la mañana. Como los domingos pongo el celular en silencio para desconectarme, no lo sentí. Cuando vi todo eso, empiezo a llamar y me dicen que habían entrado a robar. Nunca me imaginé la gravedad y la maldad con la que lo hizo”. relató el dueño de la concesionaria, Francisco Bertello a TN.

Y aseguró que "fue una desgracia con suerte porque si este chico hubiera atropellado a alguien y se hubiese llevado alguna vida ahí hubiese sido con más gravedad".