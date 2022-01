Este miércoles se realizó la audiencia de control de detención y apertura de investigación por tentativa de robo, por el hecho que ocurrió el pasado 4 de enero cuando Jorge David Nieves fue visto por personal de seguridad de una empresa petrolera llevarse dos rollos de cobre del predio junto a un menor, y posteriormente fue atrapado por la policía.

La audiencia fue presidida por Mariano Nicosia, juez penal; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Leila Rita, funcionaria de fiscalía; en tanto que la defensa de Nieves fue ejercida por Juan Bill, abogado adjunto de la Defensa Pública.

La representante de Fiscalía Cecilia Codina solicitó se declare legal la detención, se le formalice el hecho en base a la calificación provisoria de “robo agravado por ser cometido con la participación de un menor de edad, en grado de tentativa” y se dicte su prisión preventiva, requiriendo el plazo de seis meses para concluir con la investigación.

Detuvieron a una pareja por violar y matar a su hija de dos años

La funcionaria se refirió brevemente al hecho a investigar cuando el pasado 4 de enero, aproximadamente a las 8.30 hs., cuando Jorge David Nieves junto a su hijo menor de edad, concurre a un sector rural, propiedad de la empresa YPF y mediante la utilización de una pinza, rompen el cerco perimetral y sustraen dos rollos de cobre, dándose a la fuga dirigiéndose al barrio Radio Estación.

Su accionar fue observado por personal de seguridad de la empresa, quién a su vez notifica a personal policial a quienes indica el lugar por donde fueron vistos. Al acercarse personal policial a Nieves y su hijo para ser identificados, quienes al percatarse de la presencia de personal policial procedieron al descarte de los rollos. Policía divisa a pocos metros los elementos mal habidos.

Le pegó dos tiros al ladrón que le robó la moto

En cuanto a las circunstancias de la detención la funcionaria solicitó se declare legal la misma y asimismo se dicte la prisión preventiva por dos meses de Nieves en base a la existencia del peligro de fuga. Esto por los elementos de convicción suficientes para tenerlo como probable autor del hecho y que el imputado posee dos condenas y tres causas en trámite, elevados a juicio; en caso de recaer condena la misma será de cumplimiento efectivo.

Por su parte el defensor no objetó la legalidad de la detención, en flagrancia, y tampoco objetó la apertura de la investigación y el plazo. Sí cuestionó el agravante de la calificación, ya que el mayor de edad debe actuar aprovechándose de la relación con el menor para descargar en él la responsabilidad. En el presente hecho habrían actuado en conjunto, argumentó la defensa. Asimismo, objetó el pedido de prisión preventiva si bien es cierto las causas que menciona la funcionaria, respecto de las causas en trámite rige el principio de inocencia y dictar su prisión preventiva sería una pena anticipada. Por lo cual requirió su libertad y subsidiariamente presentaciones periódicas.

Robó una mochila de una camioneta en Comodoro sin saber que era de un policía y terminó corrido y preso

Finalmente en su resolución el juez se refirió a que no se ha demostrado que Nieves se haya valido del niño como instrumento para responsabilizarlo del hecho, como sostiene el defensor, pero esto no es suficiente para cuestionar la apertura de investigación del caso. Readecuando la calificación jurídica del hecho a “robo simple en grado de tentativa” y declarando legal la detención de Nieves ya que la misma se produce en flagrancia. Autorizando el plazo de investigación por 6 meses y rechazando el pedido de prisión preventiva ya que Nieves siempre se ha sometido a proceso y todo el trámite de las causas ha sido llevada con normalidad. Concluyendo que no hay necesidad de imponerle ninguna medida de coerción, por lo cual dispuso su libertad.