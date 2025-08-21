En apenas dos semanas, Mar del Plata se convirtió en escenario de dos robos en heladerías que, aunque similares en el objetivo, se desarrollaron con modos diametralmente opuestos.

Mientras que un asaltante entró tranquilamente a un local, pidió disculpas a una empleada y robó sin mostrar violencia, otro delincuente protagonizó un hecho mucho más agresivo: empujó a una clienta y amedrentó a la cajera con aparentes armas para llevarse la recaudación.

ENTRÓ A UNA HELADERÍA, ROBÓ Y PIDIÓ PERDÓN

El episodio más reciente ocurrió el martes por la tarde en una heladería ubicada en la calle Constitución 6.200, en pleno corazón de Mar del Plata. Según relataron los testigos y de acuerdo con lo que pudo verse en las cámaras de seguridad que registraron el hecho, el asaltante entró al comercio con una actitud notablemente tranquila, tanto que hasta fingió ser un cliente común. Caminó hacia el mostrador con calma y se detuvo frente a la empleada, que estaba trabajando en ese momento.

Una histórica empresa de calefactores en crisis: despidió a trabajadores con 30 años de antigüedad

Lo que más llamó la atención fue la frase que el delincuente le dirigió a la joven, visiblemente consternada: “Perdóname, pero te tengo que robar”. No exhibió armas ni evidenció intención de lastimar a nadie; incluso mantuvo una breve conversación con la empleada mientras sacaba el dinero de la caja registradora.

Según contó el dueño del comercio en diálogo con el portal 0223, «Llama mucho la atención la situación porque el flaco le pide disculpas cuando le roba, y después le dice: ‘Tranquilizate, tomá un vaso de agua, te tengo que robar’».

Evangelina Anderson rompió el silencio y reveló si hubo una tercera en discordia tras separarse de Demichelis

El hombre destacó la conducta inusual del ladrón, quien no actuó con violencia ni amenazas, sino con un tono casi apacible, lo que sorprendió a todos los presentes. Posteriormente, el asaltante escapó caminando del lugar sin que hasta el momento la Policía haya podido identificarlo.

En contraste, hace solo dos semanas otro local dedicado a la venta de helados en Mar del Plata fue víctima de un robo mucho más violento. Esta vez ocurrió en una sucursal de la cadena Grido situada en la intersección de las calles Alberti y Lamadrid.

El ladrón ingresó al comercio con la cara parcialmente cubierta por una bufanda y un gorro, simulando llevar un arma en la mano. La cámara de seguridad captó cómo rápidamente se acercó a una clienta y a la cajera, generando un clima de tensión y miedo.

En el final del streaming, los científicos del Conicet encontraron un pez "triste" que pareció despedirlos

En el video se observa el instante en que el delincuente empuja bruscamente a la clienta que se hallaba detrás del mostrador, arrojándola al piso. Mientras ella intentaba recomponerse del golpe, el ladrón le gritó varias veces: «¡Anda al fondo, dale, anda al fondo!», en clara actitud amenazante. Simultáneamente, aprovechó para robarle una billetera que estaba sobre el mostrador.