La mañana de este martes, en los tribunales de Sarmiento, se reactivó un caso que conmocionó a la comunidad educativa local: el ataque de un adulto contra un estudiante dentro de la Escuela N° 739 “Beatriz J. Torres”. El acusado es Silverio “Camel” Valenzuela, de 38 años, quien fue señalado como autor del violento episodio ocurrido en septiembre de 2024.

Según la denuncia, el 20 de septiembre del año pasado Valenzuela ingresó al patio interno de la institución y agredió físicamente a un adolescente que mantenía diferencias con su hijo. El episodio no solo terminó con golpes contra el joven, sino también con daños materiales: la bicicleta del estudiante fue destrozada, su llanta delantera doblada a raíz del ataque.

Ante estos hechos, la Fiscalía solicitó el procesamiento del acusado por los delitos de daño y lesiones leves. El juez Alejandro Rosales formalizó la investigación preparatoria de juicio, dándole marco legal al avance del proceso.

La procuradora Marisol Sandoval y la funcionaria Tamara Bernardi estuvieron a cargo de la exposición de los hechos en la audiencia y pidieron un plazo de seis meses para profundizar la investigación. También reclamaron la ampliación de la medida de prohibición de contacto y acercamiento entre Valenzuela y la víctima.

La defensa, en tanto, no se opuso a los pedidos del Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, intentó dar un giro proponiendo que el caso se resuelva mediante una suspensión de juicio a prueba, lo que se conoce como “probation”. La defensora pública planteó que la medida se extienda por un año, con la obligación de que su asistido se presente trimestralmente ante un organismo de control.

El punto más polémico de la propuesta fue el agregado de una reparación económica que, según lo expresado por la defensa, alcanzaría apenas los cinco mil pesos.

La abogada adjunta de la Asesoría de Familia anunció que la propuesta será trasladada a la víctima y a su grupo familiar antes de dar una respuesta. En tanto, el juez Rosales dispuso que en el plazo de treinta días se convoque a una nueva audiencia para definir los próximos pasos y resolver si la “probation” planteada por la defensa puede ser aplicada en este caso.

Con información del Ministerio Público Fiscal, intervenida con IA y editada por un periodista de ADNSUR