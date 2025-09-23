Entró a robar a una casa del barrio San Cayetano, la dueña lo vio con sus cosas y lo detuvieron cuando escapaba

Un violento episodio de inseguridad se registró este martes al mediodía en Comodoro Rivadavia cuando una vecina sorprendió a un hombre dentro de su domicilio mientras robaba diversos elementos de valor.

El hecho ocurrió alrededor de las 13:15 en la calle Código 742, manzana 3, en plena jurisdicción de la Seccional Sexta, sumándose un nuevo hecho de inseguridad en la zona del barrio San Cayetano.

De acuerdo al reporte oficial, la propietaria había dejado su casa cerrada con llave y, al regresar, encontró la puerta forzada y al ladrón en pleno acto. Al advertir la presencia de la mujer, el sujeto intentó escaparse a toda velocidad mientras cargaba varias pertenencias. De inmediato, la damnificada llamó a la policía y esperó la llegada del patrullero.

Al arribo de la comitiva policial, la víctima señaló al sospechoso que corría por la vía pública con los objetos robados en las manos. Tras una breve persecución, los efectivos lograron interceptarlo y reducirlo a pocos metros, recuperando así los bienes sustraídos.

El detenido fue identificado y quedó imputado por el delito de “hurto en flagrancia”. Entre los elementos que intentaba llevarse se encontraban un televisor Philips, un bajo eléctrico, una mandolina, un celular y una billetera. Todos ellos fueron reconocidos en el lugar por la denunciante y restituidos de manera inmediata.

El procedimiento se completó con el traslado del delincuente a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición del Ministerio Público Fiscal. La Fiscalía deberá determinar en las próximas horas si el hombre registra antecedentes y si estuvo involucrado en otros hechos de similares características en la ciudad.

La División Canes de la Policía del Chubut detuvo este martes al mediodía a dos hombres sorprendidos en plena acción cuando intentaban robar el cableado del sistema de alumbrado público sobre la avenida Alsina de Comodoro Rivadavia.

Según informaron fuentes policiales, uno de ellos manipulaba los cables con una pinza mientras su acompañante cumplía el rol de “campana”, observando los alrededores para advertir cualquier movimiento sospechoso.

El hecho ocurrió cerca de las 12, durante una recorrida preventiva del personal policial. Los agentes advirtieron la maniobra y procedieron de inmediato a la aprehensión de los dos involucrados, quienes fueron trasladados a la dependencia policial más cercana para su identificación y posterior puesta a disposición de la Justicia.

Durante el traslado, uno de los detenidos, identificado como C.G.B., sufrió convulsiones compatibles con un cuadro epiléptico. Ante la emergencia, los uniformados dieron aviso a personal médico, que llegó a los pocos minutos y dispuso el traslado inmediato del hombre al Hospital Regional, donde quedó internado para su estabilización y recibir la asistencia correspondiente.

Por disposición del funcionario fiscal de turno y de la Oficina Judicial, se determinó que el detenido que permaneció en buen estado de salud quedara alojado en la dependencia policial hasta la audiencia de control de detención. En tanto, el segundo sospechoso continuará bajo custodia policial en el centro de salud hasta que se normalice su situación médica y luego también será puesto a disposición de la Justicia.

El procedimiento se enmarca en los controles de rutina que realiza la División Canes en distintos sectores de Comodoro, y que en este caso permitió evitar un nuevo ataque contra la infraestructura pública. El robo de cables es un delito que no solo genera pérdidas económicas significativas, sino que también afecta de manera directa la seguridad de los vecinos al dejar sin iluminación zonas clave de la ciudad.