Un episodio de extrema violencia e inseguridad conmocionó a un barrio de la ciudad de Córdoba el pasado sábado al mediodía, cuando un delincuente armado ingresó a un kiosco ubicado sobre la avenida Donato Álvarez al 9.020 y desató el pánico entre quienes allí se encontraban.

El asalto no solo terminó con un violento disparo, sino que además fue captado por las cámaras de seguridad del local, dejando evidencia directa de un hecho que pudo haber tenido consecuencias trágicas.

ENTRÓ A ROBAR Y LE DISPARÓ AL TRABAJADOR QUE ATENDÍA UN KIOSCO

El violento incidente comenzó cuando un joven empleado del comercio fue sorprendido por un ladrón encapuchado que ingresó al lugar con una pistola calibre 9 milímetros en mano. “Tenía un arma 9 milímetros. Estaba cargada. Se la mostró al chico que estaba atendiendo y la cargó enfrente suyo”, relató el dueño del kiosco en diálogo con medios de Córdoba. La amenaza era clara y el agresor no dudó en ejercitarla, exigiendo que el joven se encerrara en el baño mientras él realizaba el asalto.

Sin embargo, en un acto de valentía y presencia de ánimo, el empleado activó el sensor de pánico que el comercio tiene instalado “en el lugar”, según especificó el propietario. Fue este acto lo que desencadenó la reacción más peligrosa del delincuente: el ladrón le disparó al joven tras escuchar la alarma, generando un tremendo momento de tensión. La bala atravesó una pared de durlock y quedó incrustada en el muro del negocio vecino, milagrosamente sin herir a nadie.

El objetivo del ladrón, además de sembrar miedo, era claro: sustraer dinero. Se llevó aproximadamente 40.000 pesos de la caja registradora y escapó rápidamente. “Gracias a Dios no ocurrió nada y no hay heridos”, subrayó el dueño del kiosco, aliviado porque la situación no haya tenido un desenlace fatal.

Este hecho no es aislado. Según el comerciante, la zona en la que se encuentra el local – uno de los barrios populares de Córdoba – sufre con frecuencia hechos de inseguridad. “Es una zona liberada. Tenemos sobre todo muchos problemas con los limpiavidrios que fuerzan puertas y roban artículos de almacén”, denunció. Para quienes viven y trabajan en el barrio, estos episodios forman parte de una serie de problemas reiterados que afectan su vida cotidiana y los exponen a la violencia.

El video capturado por las cámaras del kiosco ofrece un testimonio gráfico del momento exacto en que la tensión y el peligro se apoderaron del lugar: se ve cómo el ladrón entra encapuchado, amenaza con el arma, y tras la activación de la alarma, dispara y huye con el botín. La secuencia no solo retrata la violencia literal del acto, sino que también refleja la desesperación y el miedo del joven empleado, a quien se le reconoce haber actuado con rapidez para activar la alarma, posiblemente salvando su vida.