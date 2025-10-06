Casi como una escena salida de una película de terror fue lo que vivió una mujer y su hija el sábado a la madrugada en la localidad de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. En medio de la oscuridad ingresó a la casa un exempleado del padre de familia, un reconocido veterinario que no se encontraba ese día en la vivienda, y desató una verdadera pesadilla para la mujer y su hija.

El hecho tuvo como protagonista a Sergio Sosa, de 37 años, quien conocía cada rincón de la casa. Había trabajado allí como empleado y aprovechó que el dueño no se encontraba para ingresar por la fuerza en plena noche. Subió hasta la planta alta y sorprendió a la esposa del veterinario mientras dormía. Sin darle tiempo a reaccionar, la atacó brutalmente a golpes.

A continuación se dirigió hacia la habitación de la hija del matrimonio, una joven de 29 años, y la obligó a subir a la camioneta Hilux de la familia para luego escapar sin rumbo conocido.

Tras la denuncia se activó un impresionante operativo policial que incluyó patrulleros de distintas dependencias y un despliegue coordinado por la comisaría de Las Acequias, con el objetivo de interceptar al agresor.

En paralelo, la esposa del veterinario fue trasladada de urgencia al centro médico a raíz de las graves lesiones.

UN AMPLIO OPERATIVO

Horas después, los uniformados localizaron el vehículo circulando por un camino rural. Un patrullero bloqueó el paso, provocando que el secuestrador chocara contra un montículo de tierra. En un intento desesperado, Sosa descendió de la camioneta e intentó escapar corriendo por el campo abierto, pero fue alcanzado y reducido tras una breve persecución.

La joven fue rescatada en buen estado general, aunque presentaba golpes y un corte leve. Fue derivada al Hospital San Antonio de Padua, donde recibió atención médica y contención psicológica.

El agresor fue trasladado bajo un fuerte operativo de seguridad a la alcaidía de la Unidad Departamental Río Cuarto. La Fiscalía, a cargo de Pablo Jávega, lo imputó por privación ilegítima de la libertad, robo calificado y violación de domicilio, según publica TN.

Los investigadores determinaron que Sosa actuó solo y continúan recolectando pruebas para avanzar con la causa. Lo que comenzó como un ataque planificado terminó con una persecución cinematográfica y un final que, afortunadamente, no tuvo consecuencias fatales.