La desaparición de dos jubilados en la zona de Puerto Visser, entre Comodoro Rivadavia y Camarones, movilizó a rescatistas, fuerzas de seguridad y voluntarios desde el fin de semana. El operativo se concentra en el extenso corredor costero de la Ruta Provincial N°1, donde el viento, la amplitud del terreno y la falta de señal telefónica dificultan las tareas.

Entre los equipos que trabajan allí se destacan las brigadas K9, perros entrenados para detectar el rastro de personas. Estos canes, capaces de seguir un olor durante kilómetros, son una pieza fundamental en las búsquedas de personas vivas o sin vida.

Para comprender cómo operan, ADNSUR dialogó con Pedro Luis García, instructor y guía K9 quien conoce de cerca a los equipos que hoy participan del rastrillaje.

García describió que el proceso para convertir un perro en buscador puede llevar entre dos y tres años, dependiendo de la raza y del tipo de búsqueda para el que será entrenado.

“El trabajo empieza desde muy cachorro, para poder aprovechar su vida útil. Si lo entrenás cuando ya tiene dos años, cuando termina su preparación ya tiene cinco, y a los seis o siete ya lo estás jubilando. Entonces hay que empezar desde chicos”, explicó.

El entrenamiento se basa en juegos y refuerzos positivos: “Primero se les enseña a usar la nariz. Se esconden granitos de comida debajo de tapas o macetas. Después se mezclan con prendas del guía, para que asocien el olor con el premio. Con el tiempo, el perro entiende que seguir ese olor lo lleva a algo bueno. De ahí pasamos a distancias más largas, hasta que puede recorrer kilómetros siguiendo un rastro”, contó.

“Hay que estudiar cómo es el hocico del perro, cuántas células olfativas podría llegar a tener, qué sensibilidad tiene su nariz, hay un montón de cosas” agregó el especialista. Tambien detalló que, “la búsqueda de personas vivas sería algo parecido, nada más que escondemos a alguien, primero a alguien conocido. y al perro lo soltamos en una plaza y empieza a caminar, a correr hasta que de repente lo ve”.

Esa práctica cotidiana demanda constancia y paciencia: “El perro trabaja todos los días. No te digo 24 horas, pero al menos dos o tres horas diarias. Es un compañero de vida. Te acompaña al trabajo, a los cumpleaños, al auto. Con el tiempo sabés leerlo: si levanta la cola, si baja la cabeza, si pegó la trufa al piso… son señales de cómo va con el rastro”, señaló.

El vínculo invisible entre guía y perro

La conexión entre el guía y el animal es, según García, “tan precisa como la de un cirujano con sus instrumentos”.

“Si no sabés manejar la correa, podés arruinar la búsqueda. Si le tirás sin querer, el perro entiende que no tiene que ir por ahí, aunque esté en el rastro correcto. Por eso entrenamos incluso atados a una puerta, aprendiendo a soltar y tensar la correa sin errores. Es un trabajo de precisión absoluta”, explicó.

El instructor comparó esa dinámica con una cirugía: “Si te equivocás, es como cortar una arteria. Si pasás por al lado de una víctima y el perro no te marca, la búsqueda puede perderse. Por eso decimos que el trabajo del guía es casi quirúrgico”.

El viento, el tiempo y la esperanza

Las condiciones en la zona donde se realiza la búsqueda son extremadamente difíciles. Los fuertes vientos del Atlántico sur alteran los rastros olfativos, y la superficie árida limita los puntos de referencia.

“Es una tarea muy compleja. El viento se lleva los olores, los mezcla con el polvo o el aroma de las plantas. Por eso los perros que están trabajando allá son los mejores: saben moverse en ese ambiente, tienen buena nariz y una resistencia enorme”, afirmó García.

El tiempo también es un factor determinante: “El trabajo con perros se activa idealmente dentro de las 72 horas desde la desaparición, porque después las probabilidades bajan. Aun así, nunca se pierde la esperanza. Ni los rescatistas, ni el COE (Centro de Operaciones de Emergencia) dejan de buscar con la idea de encontrarlos con vida”, sostuvo.

“El perro no solo busca personas; te enseña paciencia, empatía y compromiso”

García precisó que los perros desplegados en la zona combinan dos tipos de especialización: “Están los de rastro específico, que trabajan con una prenda de la persona desaparecida, y los de áreas grandes, que cubren kilómetros de campo abierto. En una hora, un binomio bien entrenado puede recorrer hasta tres kilómetros en busca de un rastro".

El instructor destacó la importancia de que los canes sean locales o estén acostumbrados al clima patagónico: “Los de Trevelin son excelentes. Están acostumbrados a la aridez, al viento, a trabajar con baja humedad. Algunos se entrenaron en Buenos Aires, pero fueron llevados al sur varias veces para adaptarse. Eso marca la diferencia”, remarcó.

“Es un trabajo de vocación, de entrega total. El perro no solo busca personas; te enseña paciencia, empatía y compromiso. Y cuando una búsqueda termina bien, esa felicidad se comparte con todo el equipo”, concluyó con emoción.