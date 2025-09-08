Entre gambetas por la foto, rupturas asombrosas y pases silenciosos, la campaña en Chubut empieza a acelerarse

Tironeo por la zona franca

El acto de relanzamiento de las zonas francas de Chubut, el miércoles de la semana pasada, generó algunos ‘ruidos’ entre el gobernador Ignacio Torres y el intendente de Comodoro, Othar Macharahsvili, aunque nada fuera de lo habitual en el clima de campaña. Es que ambos habían acordado que participarían del acto formal, pero cuando el hombre del sombrero supo que Nacho ya había viajado a Trelew y él quedaba en el auditorio de SENASA junto a la diputada nacional Ana Clara Romero, candidata en plena campaña a retener la banca, optó por no participar.

Tal como ya se informó desde esta columna, Othar viene evitando ‘el tironeo’ por las fotos, en una instancia en la que también tiene reticencias para mostrarse junto al candidato de su propio partido, Juan Pablo Luque. Dicen que al terminar la campaña y después de las elecciones del 26, Othar estaría en condiciones de jugar un par de ‘picaditos’ seguidos en la Liga de Veteranos, con todas las gambetas que está metiendo para evitar “fotos de campaña”.

Presencia en ADEPA y mensajes hacia ‘arriba’

Pese a todo, el tema no generó más que algún reproche enojado del gobernador, que a su vez envió un reclamo para que también el municipio de Comodoro se sumara a las políticas de alivio fiscal de su par de Trelew, Gerardo Merino. El viernes, ambos estuvieron en la cena de ADEPA, en el cierre del evento organizado por ADNSUR y canal 12 en Puerto Madryn, por lo que estuvieron dialogando y aprovecharon el contacto con medios de todo el país para reforzar su mensaje hacia la Casa Rosada: la necesidad de establecer mecanismos de diálogo que permitan escuchar a las ciudades y provincias que, como en el caso de las patagónicas, tienen múltiples requerimientos en materia de infraestructura.

El intendente completó una semana con encuentros con varios de los líderes regionales. No sólo en Chubut, con los intendentes Sastre y Merino, sino que antes había hecho lo propio con el gobernador Claudio Vidal, en un encuentro que se prolongó por más de 6 horas y que, dicen sus colabores, habría aportado acuerdos para una estrategia común frente a la salida de YPF. Hay quienes creen que ya es tarde para cualquier intento, considerando que YPF abrió los sobres de ofertas por Manantiales Behr el último viernes.

Réplicas por los impuestos municipales

Sobre el planteo del gobernador para que se otorguen alivios fiscales a la zona franca, desde Comodoro hubo respuestas que corrieron por cuenta del viceintendente, Maximiliano Sampaoli y el secretario de Economía, Fernando Barría. “Comodoro tiene la alícuota de Ingresos Brutos más baja de Chubut y los servicios como electricidad y agua no dependen del municipio, sino de lo que establece CAMMESA, o provincia, que maneja el precio del agua en block”, dijo el vice, en declaraciones a radio Del Mar.

Por su parte, el titular del área económica manifestó que la incidencia tributaria del municipio sobre la zona franca es ínfima, pero en todo caso debería establecerse con claridad cuáles son los objetivos y qué tipo de actividad de busca atraer, como también su impacto a nivel laboral, para poder discutir los incentivos que puedan requerir esos proyectos específicos.

Sarmiento, una ruptura y un cambio profundo

En Sarmiento hubo un hecho que pasó un poco inadvertido hasta ahora, pero que puede tener fuertes implicancias en la política provincial. En términos futboleros, podría definirse como ‘pase del año’, aunque todavía no se oficializó. Antes, hay contar la historia de una ruptura, que también hizo ruido: fue la que protagonizaron la UCR de esa ciudad y el PRO. Vamos por partes.

En la ciudad de los lagos, la Carta Orgánica Municipal dispone la renovación parcial de 5 bancas, que deberán reemplazar a sus ocupantes actuales, el próximo 10 de diciembre. Según esa disposición, cada bloque debe informar, previo consenso o sorteo, cuál es la banca que renovará.

Es por eso que, según lo establecido al inicio del actual periodo legislativo, se deben renovar 2 bancas de Arriba Chubut, una por el Partido Alternativa Vecinal de Sarmiento, una los libertarios y una de Juntos por el Cambio.

Hasta ahí todo según lo acordado, pero el problema empezó en Juntos por el Cambio, cuando sus pares del PRO comunicaron al concejal Barrie Dickason que el elegido para dejar a banca era él (en medio de fuertes cuestionamientos por una condena por violencia de género, algo que contradice el espíritu de ‘Ficha Limpia’ que suele promoverse desde este espacio). Representante de la UCR en el bloque, el concejal rechazó la decisión de sus pares, aduciendo que no había participado de la reunión y exigió que el recambio fuera sorteado

Según registró ‘La Informativa’, medio sarmientino, en la sesión se desató un escándalo, que terminó la ruptura de la alianza entre la UCR y el PRO, lo que derivó posteriormente en que el radicalismo emitiera un comunicado informando que no participará de las elecciones, retirando a su concejal y cuestionando en duros términos al bloque, acusándolo de actuar a favor del oficialismo (municipal).

La ruptura no pudo evitarse ni siquiera con la intervención de las autoridades provinciales. Gustvo Menna, presidente de la UCR Chubut, no logró interceder para evitar la ruptura, en tanto suele mencionare que la estructura radical de Sarmiento actúa con amplio margen de autonomía de las autoridades provinciales, mientras que desde el PRO debió concurrir su presidente, Martín Gómez, para trabajar en un reordenamiento y contener daños, evitando que la ruptura fuera más ruidosa.

¿Y el pase del año?

Hasta aquí hemos contado una parte de los hechos de Sarmiento, sorpresivos de por sí por el divorcio local de una alianza que a nivel provincial es la que gobierna Chubut. La siguiente sorpresa vendría después, con la elaboración de la lista de candidatos a concejales por Despierta Chubut, ya que en los dos primeros lugares aparecen dos personas cercanas al intendente Sebastián Balochi, es decir Carlos Camargo Iñurrita y Carolina Andrea Molina. El primero, para más datos, es actual secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Sarmiento.

De este modo, el intendente sarmientino, proveniente del peronismo concretó una alianza con el PRO. Aunque todavía no se oficializó su pase oficial a Despierta Chubut, la movida es muy difícil de explicar en otros términos. Por ahora hay hermetismo entre los protagonistas.

Un dato adicional es que las elecciones de concejales en Sarmiento fueron adelantadas para el domingo 5 de octubre, es decir desdobladas de las que se harán 21 días después, para elegir diputados nacionales, cuando el peronista Juan Pablo Luque buscará quedarse con una de las 3 bancas en juego, enfrentando a Ana Clara Romero, la candidata del frente ‘Despierta Chubut’.

Con qué necesidad

De este modo, aunque tal vez se oficialice después de las elecciones, el acuerdo de Balochi con el gobierno provincial se vería reflejado en esta nueva conformación del bloque de concejales, en estrategias similares ya desplegadas por otros intendentes, por caso Gustavo Sastre, de Puerto Madryn. Se dice en círculos políticos que el gobernador busca integrar a la misma sintonía al intendente Macharashvili, pero éste en principio no tendría motivos para sumarse. La autonomía financiera y económica del municipio le permite evitar cualquier condicionante desde esa perspectiva, por lo que por ahora no tendría objeto un acuerdo de esas características. ¿Cuál sería la ventaja? Al menos, Puerto Madryn recibe asistencia financiera para el pago de sueldos todos los meses, algo que Comodoro no requiere.

En cualquier caso, el escenario político estará más claro después de las elecciones del 26 de octubre. Hay quienes imaginan que en caso de que Juan Pablo Luque obtenga un buen resultado y se transforme en diputado nacional, mucho más si lo hiciera logrando el primer lugar, podría presionar fuerte para ganar influencia en el gobierno municipal, que además iniciará la última etapa de su mandato sin posibilidad de reelección. Se verá, entonces, si hay algún tipo de realineamientos de cara a las disputas que se proyectan para 2027.

Una Familia Chubutense de amplio contenido ideológico

El diputado provincial Daniel Casal lanzó su partido 'Familia Chubutense' la semana pasda, en un acto realizado en el Centro Asturiano de Comodoro Rivadavia. La escena tuvo imágenes que algunos consideraron dignas de Luis Buñuel, maestro del cine surrealista, aunque con menos talento de producción y encuadres, a juzgar por banderas que mostraban juntos a Perón y Balbín, con el protagonista haciendo los clásicos dedos en 'V', resabio de su origen peronista... mientras abrazaba a Ana Clara Romero y Gustavo Menna.

Todo esto mientras se cantaba "Milei, basura, vos sos la dictadura", entre risas y aplausos. Como se sabe, el flamante partido es uno de los que adhirió al frente que impulsa las candidaturas avaladas por el gobernador Ignacio Torres. En política, por lo visto, las distancias son breves y cualquier encuentro está a la vuelta de la esquina.