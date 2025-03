Entraron a robar a una casa, se llevaron a sus perritas y ahora las busca desesperadamente

Un robo indignó a los vecinos del barrio Centro de Cutral Co, no solo por el hecho en sí, sino porque los ladrones no se conformaron con llevarse objetos de valor y también se apropiaron de dos perritas que eran parte de la familia.

El hecho ocurrió el pasado fin de semana, cuando los dueños de la vivienda regresaron a su hogar y encontraron la puerta forzada y la casa revuelta. Sin embargo, el golpe más duro fue otro: sus dos perritas ya no estaban.

Una búsqueda desesperada

Desde ese momento, los dueños de los animales iniciaron una intensa búsqueda, tanto en la calle como en redes sociales, con la esperanza de obtener pistas sobre su paradero.

“El robo es terrible, pero lo que más nos duele es que se llevaron a nuestras perritas. No entendemos con qué intención lo hicieron”, expresaron en un mensaje difundido a través de Facebook.

El pedido a la comunidad

La familia realizó la denuncia correspondiente y solicita la colaboración de la comunidad para dar con el desfile de las mascotas. Además, dejaron un número de contacto para recibir cualquier información que ayude a recuperarlas.

“Si alguien las vio o sabe algo, por favor comuníquense al 2996200181. Queremos traerlas de vuelta a casa”, expresaron.