El ministro de Salud del Chubut, Fabián Puratich, denunció que personas desconocidas ingresaron el miércoles por la tarde a su casa en la ciudad de Rawson tras barretear una puerta, pero aclaró que no se llevaron nada. “Es muy extraño”, dijo y confirmó que también recibió un mensaje con una amenaza.

“Ayer (miércoles) viví un evento en mi domicilio, cuando llego después del acto en Rawson me habían roto un vidrio en la puerta de atrás. Barretearon la puerta, se metieron al quincho, al lavadero y no se llevaron nada”, precisó tras señalar que ingresaron durante la tarde.

El funcionario afirmó que el hecho "Es muy extraño. Yo tengo mucha tranquilidad porque no soy una persona muy frontal, que trató de mantener mis valores siempre y una coherencia. Pero bueno, son cosas raras las que están pasando”, dijo en alusión a la investigación por el sabotaje a una cámara de frío donde se guardaban vacunas en el Hospital de Madryn.

En este marco, indicó que vive en el barrio oficial frente a la Jefatura de Policía y al lado de la oficina de narcotráfico. Radicó la denuncia y criminalística levantó huellas en el lugar.

“Dejaron un palo atravesado en una puerta madera. Quiero creer que fue un robo común que quisieron perpetrar y que no lo pidieron hacer. Es raro porque no entraron, rompieron el vidrio y atravesaron un palo entre el marco de la puerta”.

UNA AMENAZA CON NOMBRE

Por otro lado, Puratich recordó que recientemente debió radicar también una denuncia ante la Policía por un mensaje que recibió, según contó decía: “Que la vida era una rueda, que yo iba a salir del ministerio, y que cuando salga ya me iba a encontrar a mi y a los alcahuetes que me rodean y que tenían un regalito para mi”

Al respecto, señaló en FM Cadena Tiempo que la amenaza tiene el nombre y apellido de la persona. Incluso en la foto de WhatsApp sale la persona y con una frase de fondo “Puratich Sorete”, dijo tras ratificar que la persona está identificada. “Son cosas que lamentablemente pasan y hay que seguir adelante. Sin dudas tienen que ser esclarecidas. La violencia no suma nada, la verdad que hace mucho daño”, concluyó.