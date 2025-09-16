La promesa parecía demasiado buena para ser verdad: controles visuales gratuitos y lentes recetados a precios que parecían una oferta irresistible. Pero esa ayuda terminó siendo la trampa perfecta para una estafa millonaria que dejó a decenas de personas esperando por unos anteojos que nunca llegaron.

Facundo Nahuel Insúa, el hombre que encabezaba esta maniobra, fue detenido en Resistencia, Chaco, después de que la policía, con tareas de inteligencia de la División Policial de Investigaciones, diera con pistas que lo vinculaban directamente con el fraude.

Su estrategia era simple pero efectiva: visitar sedes vecinales en Puerto Madryn, Gaiman y Dolavon, cobrar sumas que iban de $50.000 a $100.000 por lentes recetados y desaparecer sin entregar nada.

El Ministerio Público Fiscal, a cargo de la fiscal Florencia Bianchi, ya imputó a Insúa por estafas reiteradas y solicitó prisión preventiva, la cual fue concedida.

En el allanamiento realizado en Chaco se secuestraron más de 70 pares de anteojos, maletines con instrumentos ópticos, dispositivos electrónicos de cobro y varios teléfonos celulares. La investigación continúa abierta y no se descartan cómplices locales que habrían colaborado en la logística del fraude en Chubut.

Con más de 50 damnificados y un monto estimado de 2.700.000 pesos estafados, la causa avanza mientras las víctimas esperan justicia.

RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA

Verificar la identidad y la credibilidad de quienes ofrecen servicios o productos: buscar referencias, consultar en centros oficiales o entidades reconocidas.

No realizar pagos adelantados o en efectivo sin tener un comprobante claro y legal.

Solicitar siempre factura o recibo que detalle el servicio o producto contratado.

Desconfiar de ofertas demasiado económicas o promociones excesivamente llamativas, especialmente si se difunden en lugares informales.

Consultar con un especialista independiente antes de comprar lentes o hacer exámenes visuales fuera de clínicas o centros ópticos autorizados.

Denunciar ante las autoridades cualquier situación sospechosa o irregular para ayudar a evitar que más personas sean víctimas.

No compartir datos bancarios ni personales con desconocidos o en contextos no oficiales.

Informarse sobre los derechos del consumidor y las vías legales para reclamar en caso de fraude.

Pedir opiniones o referencias a otras personas que hayan utilizado el servicio o producto.

Evitar confiar en vendedores que visitan domicilios o barrios ofreciendo servicios médicos o productos sin acreditación visible.

Gacetilla de información del Ministerio Público Fiscal, con edición de un periodista de ADNSUR