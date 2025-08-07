Un hombre identificado como D. R. fue detenido en Puerto Madryn acusado de abusos sexuales cometidos tras engaños usando perfiles falsos en redes sociales, donde ofrecía paseos gratuitos en kayak al atardecer para captar a sus víctimas.

De acuerdo a lo que detalló el Ministerio Público Fiscal de Puerto Madryn, el acusado utilizaba imágenes de mujeres para crear cuentas falsas con el fin de contactar a mujeres jóvenes, a quienes luego pasaba a buscar durante la noche para llevarlas a playas alejadas y abusar sexualmente de ellas.

Precisamente, al hombre se le imputan un hecho de abuso sexual con acceso carnal y otro de abuso sexual simple. Además, tiene antecedentes por hechos similares: en el pasado se hacía pasar por electricista para ingresar a domicilios particulares y abusar de mujeres.

La Fiscalía investiga si hubo más víctimas que no hayan denunciado. La audiencia de apertura de investigación y control de detención, donde se formularán cargos penales, será en los próximos días. Entre las medidas de investigación pendientes está la rueda de reconocimiento de personas, motivo por el cual no se han publicado imágenes del detenido.

Por otro lado, el imputado cuenta con antecedentes por abusos previos, principalmente realizados cuando trabajaba en una empresa industrial en Puerto Madryn y se hacía pasar por especialista para ingresar a casas y abusar.

El modus operandi de D.R. involucraba el uso de redes sociales para crear confianza mediante perfiles falsos con imágenes femeninas, lo que le permitía engañar a las mujeres para que aceptaran los paseos gratuitos, los cuales eran la trampa para luego cometer los abusos sexuales. El hecho se investiga con particular atención porque involucra el abuso aprovechando la vulnerabilidad generada por el engaño digital y la soledad en lugares aislados de la costa de Madryn.

CÓMO DETECTAR UN PERFIL FALSO EN LAS REDES SOCIALES

Para evitar caer en engaños con perfiles falsos en redes sociales, se recomienda prestar atención a las siguientes señales y precauciones: