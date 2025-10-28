Este pasado lunes, la policía de Río Gallegos intervino tras recibir un aviso sobre una mujer que se encontraba desorientada y en aparente estado de ebriedad en una vivienda de la ciudad santacruceña.

Una vecina, preocupada ante la situación, la asistió y brindó refugio mientras pedía ayuda a las autoridades.

CAMINABA SOLA, LLORANDO Y CONFESÓ QUE ABUSARON DE ELLA

De acuerdo a lo que informó el Diario Nuevo Día, la víctima, entre lágrimas, relató haber sido víctima de abuso sexual dentro de la casa donde había sido invitada por conocidos a consumir bebidas alcohólicas. Los efectivos lograron convencerla para que aceptara atención médica, y fue trasladada al Hospital Regional de Río Gallegos, donde recibió asistencia profesional y contención.

La División Comisaría de la Mujer y la Familia se hizo cargo de la investigación e inició las diligencias correspondientes, notificando al Juzgado de Instrucción Penal de turno. La causa fue caratulada como "abuso sexual" y se trabaja para identificar el lugar del hecho y a las personas implicadas, resguardando siempre la confidencialidad de la denunciante.

El caso sigue bajo la órbita de la Justicia de Instrucción de Río Gallegos, que continúa las acciones judiciales para esclarecer los hechos y garantizar que los responsables respondan ante la ley.

Belén Vergara, oriunda de la ciudad de Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz, debió esperar más de 11 años para que el pastor que la abusó sexualmente finalmente fuera sentado en el banquillo de los acusados, tras un extenso proceso judicial.

La joven dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales. Allí confirmó que el juicio oral iniciará el próximo jueves 20 de noviembre, a las 9:30, en el Juzgado Penal de Río Gallegos.

El principal acusado es Miguel Triviño, quien —de acuerdo con el testimonio de la denunciante— pertenecía a la congregación Iglesia del Movimiento Cristiano y Misionero al momento de los hechos, y actualmente reside fuera de la provincia.

Belén compartió que durante más de una década atravesó un proceso emocional y judicial sumamente difícil, acompañado por tratamientos psicológicos y contención profesional. “Fueron años muy difíciles, pero logré que se elevara a juicio”, señaló en su publicación.

En su mensaje, la joven manifestó su esperanza de que el proceso judicial sea “justo y transparente” y que le permita cerrar una etapa marcada por la angustia y la espera. “Dentro de 31 días estaré enfrentando el juicio que por 11 años esperé. Solo quiero que sea una justicia transparente y justa”, expresó.

También agradeció a las personas que la acompañaron desde el inicio del proceso y la sostuvieron durante su tratamiento psicológico. “Tengo la fe puesta en Dios y sé que se hará justicia”, escribió.

La denunciante solicitó no tener contacto visual con el acusado durante el juicio, en resguardo de su salud emocional, una medida que suele contemplarse en este tipo de procesos judiciales.