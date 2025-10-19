Encontraron una fogata abandonada y focalizan los rastrillajes del matrimonio de Comodoro alrededor de esa pista

En las últimas horas, la aparición de una fogata en la zona en la que se presume podría estar el matrimonio de Comodoro Rivadavia, que se encuentra desaparecido, hizo que se focalizara la búsqueda en otra área distinta a la prevista inicialmente.

El hallazgo de una fogata apagada, pero que no habría sido hecha hace demasiados días, se produjo en una zona ubicada más al norte de donde se buscaba a Juana Morales y Pedro Kreder, hacia la ruta 1.

Así lo indicaron fuentes de la investigación a ADNSUR, que resaltaron que, ante el hallazgo, se hizo una primera búsqueda en la zona con personal con cuatriciclos.

El impacto de la crisis petrolera: éxodo de familias, miles de propiedades vacías y alquileres en picada

Con respecto a la fogata, se presume que no tiene mucho tiempo en el lugar, ya que los vientos imperantes en la zona la hubiesen desarmado completamente y desparramado cenizas y maderas.

La búsqueda

Al mismo tiempo, continúa un intenso operativo para encontrar a la pareja desaparecida en Comodoro Rivadavia por parte de efectivos dependientes del Ministerio de Seguridad y Justicia provincial y la Subsecretaría de Protección Ciudadana, en contacto permanente con el Ministerio Público Fiscal.

En total, se indicó, hay 100 efectivos desplegados en terreno con vehículos, avionetas y recorridas por el mar.

Santa Cruz detectó más de 500 personas no residentes en el primer día de la ley 90-10: “Tienen que dejar el sueldo acá”

El ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, supervisa en terreno el amplio despliegue de distintas unidades de la Policía del Chubut; Subsecretaría de Protección Ciudadana; Bomberos Voluntarios; Municipalidad de Comodoro Rivadavia; Prefectura Naval Argentina; junto con vehículos 4x4 particulares que llevan adelante rastrillajes por tierra, mar y aire para encontrar a las dos personas.

Hallazgo de camioneta

El último viernes 17 de octubre, a través de un medio aéreo, se encontró la camioneta en cercanías del Cañadón de Visser, en inmediaciones del área conocida como ‘Rocas Coloradas’.

Atacaron a balazos la oficina judicial de Comodoro Rivadavia: nueve personas fueron detenidas

En este sentido, el sábado 18 de octubre, desde las 07:00 horas, se reanudó el operativo con un despliegue de más de 100 efectivos de distintas dependencias policiales con 20 camionetas, cuatriciclos y drones.

El rastrillaje se extendió hacia la costa y los caminos rurales cercanos a la estancia ‘Willatoski’ y hacia los ranchos de los pescadores, con la colaboración de las divisiones Canes de Comodoro Rivadavia y de Trelew; el GEOP; la Subsecretaría de Protección Ciudadana; cadetes del Instituto de Formación Policial y la Defensa Civil Municipal.

Para una próxima etapa, se proyecta la incorporación de perros especializados en búsqueda RH.

Asimismo, el jefe de la División Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia activó el protocolo de intervención del SIFEBU (Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas) para sumarse a las tareas de búsqueda en terreno en el transcurso de las próximas horas.