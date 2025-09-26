Encontraron un proyectil de mortero en un campo a pocos kilómetros de Sarmiento

Un hallazgo inusual generó preocupación en la tarde de este viernes en las cercanías de la ciudad de Sarmiento cuando trabajadores rurales dieron aviso a la comisaría local sobre la presencia de un proyectil en un campo privado.

El hecho ocurrió alrededor de las cuatro de la tarde en el establecimiento denominado “El Alejandro”, ubicado a unos 16 kilómetros de la localidad, próximo a la Ruta Nacional 26.

De inmediato, intervino personal especializado de la División Explosivos de Comodoro Rivadavia que se trasladó hasta el sitio para verificar la situación. Con una gorra con la palabra “amor”, el dueño de la panadería de Comodoro clausurada por presencia de ratas contó su versión: “Se trata de...”

Al llegar, los efectivos confirmaron que se trataba de un proyectil de mortero de 120 milímetros, sin espoleta. Tras realizar las mediciones correspondientes y la secuencia fotográfica de rigor, el artefacto fue retirado con las medidas de seguridad necesarias, quedando bajo resguardo de la unidad interviniente para su posterior peritaje y eventual destrucción.

Durante la inspección en la zona, también se encontraron esquirlas y restos de proyectiles dispersos en las inmediaciones. Por este motivo, las autoridades informaron que se programará un rastrillaje completo del sector, con conocimiento del propietario del establecimiento, para descartar la presencia de otros elementos peligrosos.

Tiró paquetes de azúcar en un supermercado chino de Comodoro, se escapó y terminó detenido a pocas cuadras

Un episodio insólito se registró en la tarde de este viernes cuando un hombre de 32 años ‘provocó disturbios’ dentro de un ‘súper’ céntrico y terminó detenido por personal policial.

Clausuraron una panadería de Comodoro tras hallar excrementos de rata en insumos y productos

El hecho ocurrió cerca de las 15:50 en un comercio ubicado sobre calle Belgrano al 600. Según relataron testigos, el individuo ingresó al lugar y, sin mediar palabra, tomó de una góndola cinco paquetes de azúcar, de los cuales uno resultó dañado al ser arrojado al suelo. El producto fue valuado en unos 900 pesos argentinos.

Tras causar los daños, el hombre intentó huir del comercio. Sin embargo, fue seguido y retenido por un empleado en la intersección de las calles Ameghino y Belgrano, hasta que arribaron los efectivos policiales.

El emotivo regalo del comodorense que transformó su Citroën en una limusina para el cumpleaños de 15 de su hija

Al llegar, los uniformados procedieron a esposarlo y lo trasladaron a la Seccional Primera donde quedó alojado a la espera de la audiencia de control de detención.

El caso fue caratulado como “daños”, y la víctima directa fue el propietario del supermercado, quien radicó la denuncia correspondiente.