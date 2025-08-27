En Argentina, el robo de vehículos sigue siendo una de las modalidades delictivas más frecuentes. Asimismo, una de las estrategias que más preocupa a las autoridades es el uso de autos mellizos. Vehículos robados que son "camuflados" con patentes, documentación y características de otros automóviles legítimos para circular sin levantar sospechas.

Ante este panorama, la Policía y las fuerzas especializadas intensifican los operativos de control, rastreo y verificación vehicular para detectar estas maniobras, recuperar unidades y avanzar en investigaciones que muchas veces conducen a redes delictivas organizadas.

El pasado martes 26 de agosto por la tarde, personal de la División Sustracción de Automotores de la Policía del Chubut detectó un vehículo “mellizo” mientras realizaba un patrullaje en el centro de la ciudad de Comodoro Rivadavia.

El operativo tuvo lugar alrededor de las 16:00 horas, cuando los agentes observaron un Toyota Corolla Cross blanco estacionado sobre la Avenida Costanera. Al verificar la patente en el sistema, surgieron inconsistencias: el dominio presentaba una situación anómala por chapas duplicadas.

Luego de identificar al conductor, un hombre de 31 años, los efectivos inspeccionaron físicamente el rodado. Si bien la numeración del chasis y del motor eran originales de fábrica, el número de chasis arrojó un resultado preocupante. Estaba asociado a un vehículo robado en la provincia de Buenos Aires.

De esta forma, el auto fue secuestrado y trasladado a la sede de la división correspondiente, donde quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal. La fiscal de turno, Dra. Rita Leila, fue informada del procedimiento.

En tanto, el hecho fue encuadrado como una posible infracción al artículo 289 inciso 3° del Código Procesal Penal, correspondiente a la modalidad conocida como “vehículo mellizo”.

El martes 26 de agosto por la mañana, personal de la División Sustracción de Automotores de la Policía del Chubut interceptó una camioneta con pedido de secuestro vigente mientras realizaba tareas de control en las calles de Trelew.

El operativo se desarrolló alrededor de las 11:40 horas, cuando los agentes observaron una camioneta Ford Ranger blanca circulando por calle 25 de Mayo, entre Ameghino y A.P. Bell. Al consultar la patente en el sistema oficial, se confirmó que el vehículo contaba con un pedido de secuestro activo.

Minutos después, el conductor detuvo la marcha en una estación de servicio ubicada en la misma intersección, donde fue abordado por los efectivos. Tras comunicarle la situación, el vehículo fue trasladado a la planta verificadora local.

Posteriormente, se tomó contacto con el Juzgado Civil y Comercial N.º 2 de Tierra del Fuego, desde donde se dispuso el secuestro formal de la unidad. El vehículo quedó bajo custodia de las autoridades competentes.

