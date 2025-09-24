Este miércoles, la Policía bonaerense confirmó el hallazgo de tres cuerpos en el marco de los allanamientos y rastrillajes que se realizan en la localidad de Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires, por la desaparición de Morena Verri (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15).

Los procedimientos comenzaron en la noche del martes, luego de una serie de tareas de inteligencia y recolección de pruebas que derivaron en varios allanamientos simultáneos.

Los tres cadáveres fueron encontrados en una casa situada en Jáchal y Chañar, en la misma zona donde se registró la última señal del celular de una de las chicas.

En paralelo, la policía detuvo al menos a cuatro personas, quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras se analiza su posible vinculación con la desaparición de las tres jóvenes. El operativo estuvo a cargo de la DDI Quilmes, con apoyo de distintas dependencias policiales de la zona y bajo directivas de la fiscalía interviniente.

El caso generó una fuerte conmoción en Florencio Varela, donde familiares y allegados de las víctimas habían impulsado en los últimos días campañas de difusión y pedidos desesperados para dar con su paradero.

IDENTIFICARON LOS CUERPOS

La familia de las jóvenes confirmó que los cadáveres hallados en la propiedad pertenecen a las chicas desaparecidas el pasado viernes en la localidad La Matanza.

“Son pocas palabras las que me salen en este momento. Pasó el desenlace que no queríamos, pero también nos íbamos a preocupar si no las veíamos más. Si se las llevaban a otro lugar, como lo que pasó con Loan, que no aparece. Pero bueno, es lo que nos tocó vivir a nuestra familia. Los investigadores nos confirmaron que sí, son ellas", dijo Antonio, el abuelo de Morena y Brenda, en diálogo con la prensa.

Y agregó: “Ahora lo que sigue es una autopsia y nosotros nos reuniremos para ver qué es lo que hacemos. Ese es el gran drama que estamos atravesando ahora. Ella (su esposa) es una mujer que yo sé que si la descuidamos, capaz hace cualquier cosa”.

LA DESAPARICIÓN

Brenda Del Castillo, Morena Verri y Lara Morena Gutiérrez fueron vistas por última vez el viernes pasado en las cercanías de una estación de servicio ubicada en la rotonda de La Tablada, Monseñor Bufano y Crovara.

Según contó la familia, las tres chicas habían organizado encontrarse con un hombre, con el que irían a un bar en la zona de Flores. Sin embargo, desde entonces sus celulares aparecen como apagados.

"Ellas se iban a encontrar con una persona que las pasaba a buscar por la rotonda", contó Paula, mamá de Brenda, en un móvil con Crónica TV.

"Salieron del domicilio de Morena, se fueron a encontrar y después no sabemos más nada. El viernes se iban a juntar e iban a salir. Hay versiones de que están en una quinta en Canning, en la villa Las Antenas o en Lomas del Mirador", agregó.

La principal hipótesis que maneja la fiscalía por estas horas es que las mujeres habrían sido asesinadas en el lugar en el contexto de una fiesta organizada por una banda vinculada a narcos de la Villa 1-11-14 del Bajo Flores, zona donde también apuntaron los celulares de las víctimas.

Hasta el momento, hay cuatro detenidos y se espera que en las próximas horas sean sometidos a declaración indagatoria.